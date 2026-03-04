Ο Πουλακίδας, ο Στογιάκοβιτς και τι ισχύει με τα διαβατήρια και τις μπασκετικές εθνικότητές τους!

Το Gazzetta «φωτίζει» ποιο είναι το status των δύο guard-forward που αγωνίζονται στην Αμερική, όσον αφορά την δυνατότητα που έχουν να παίξουν ως Έλληνες στην Ευρώπη. Ποιες είναι οι ενεργειες που έχει κάνει η Εθνική ομάδα.

Ο πρώτος είναι αυτός που δεν είναι ιδαίτερα γνωστός στο ευρύ ελληνικό κοινό της από 'δω πλευράς του Ατλαντικού, πολύ απλά γιατί έπαιξε κολεγιακό μπάσκετ (2021-2025) σε ένα πανεπιστήμιο που είναι διάσημο κατά βάση για την ακαδημαϊκή του ποιότητα (Γιέϊλ), γι' αυτό και τα δόλου ευκαταφρόνητα κατορθώματά (μέλος της 1ης και της 2ης καλύτερης πεντάδα για 2 σερί σεζόν στην Ivy League) δεν έτυχαν μεγάλης προβολής.

Ο δεύτερος γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη και είναι γιος του Πέτζα Στογιάκοβιτς και της Αλέκας Καμηλά, αλλά έχει ζήσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην Αμερική και πλέον βρίσκεται στο 3ο έτος της πορείας του στο NCAA με την φανέλα του Ιλινόϊ.

Photo Credit: Χρήστος Ζωίδης

Πουλακίδας: Ο σουτέρ ολκής που «ξέρανε» το Όμπερν!

Ας πιάσουμε πρώτα την περίπτωση του Τζον Πουλακίδα, ο οποίος έκανε τα ξημερώματα το ντεμπούτο του στο ΝΒΑ με τους Ντάλας Μάβερικς (του έδωσαν two-way συμβόλαιο μετά το 10ήμερο που είχε υπογράψει νωρίτερα με τους Κλίπερς) και είναι Αμερικανός με ελληνικές ρίζες.

Οι παπούδες του και από τις δύο πλευρές (μαμά και μπαμπά) ήρθαν στον κόσμο επί ελληνικού εδάφους (στην Πελοπόννησο και την Χίο αντίστοιχα), ωστόσο, ο ίδιος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Νέιπερβιλ, μία πόλη 150.000 κατοίκων που απέχει 45 λεπτά από το κέντρο του Σικάγο.

Η μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του με την φανέλα των Μπούλντογκς, ήρθε στις 22 Μαρτίου του 2024, όταν ως junior, πρωταγωνίστησε στην μεγαλύτερη έκπληξη του τότε πρώτου γύρου της “March Madness”! Οι 28 πόντοι και τα 6 τρίποντα που πέτυχε έπαιξαν τον πρωτεύοντα ρόλο στον αποκλεισμό του Όμπερν, που είχε μπει στο τουρνουά ως νο3 στην χώρα!



Ο 22χρονος guard (1,98) που αποφοίτησε το καλοκαίρι από το πανεπιστήμιο (χωρίς να γίνει draft) και υπέγραψε συμβόλαιο με τους Κλίπερς για το summer league, δεν έχει ελληνικό διαβατήριο και ακόμη κι αν αποκτήσει, θα ανήκει στην κατηγορία του «νατουραλιζέ» (μόνο ένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική ομάδα), όπως άλλωστε ο Ντόρσεϊ, οι αδελφοί Μήτρου-Λονγκ και ο Γουόκαπ.

Πριν από δύο χρόνια, όταν πρωτοέκανε.. θόρυβο με εκείνη την εξωπραγματική εμφάνιση, η ΕΟΚ έψαξε το θέμα, αλλά η διαδικασία εκδοσης διαβατηρίου θα ήταν σχετικά χρονοβόρα και το θέμα δεν προχώρησε, γιατί είχαμε ήδη αρκετές επιλογές για τον παίκτη με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, που δικαιούται να χρησιμοποιήσει κάθε ομοσπονδία σε διεθνείς αγώνες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέξαμε, όμως, ο ίδιος ο Πουλακίδας είναι διατεθειμένος να κινήσει από μόνος του τις διαδικασίες απόκτησης ελληνικής υπηκόοτητας που δικαιούται (λόγω των γονιών του), γιατί μία τέτοια εξέλικη θα δώσει άλλη διάσταση στην καριέρα του.

Ανεξάρτητα με το αν θα περάσει κάποια στιγμή το κατώφλι της «επίσημης αγαπημένης» ή όχι, με ελληνικό διαβατήριο θα μπορούσε κάλλιστα να χτυπήσει την πόρτα των «αιωνίων αντιπάλων» και να αποτελέσει μία σημαντική προσθήκη γηγγενή από το πάνω ράφι.

Στογιάκοβιτς: Έχει διαβατήριο αλλά για την ώρα, δεν σκέφτεται Ευρώπες και Εθνικές!

Η περίπτωση του Αντρέι, που στον 3ο του χρόνο στο κολέγιο, είναι 2ος σκόρερ των Φάιτινγκ Αϊλίνι (μ.ο. 13,5π. & 4.6ρ.), έχει διαφορές αλλά και ομοιότητες με τον Ελληνοαμερικανό guard των Μάβερικς.

Ο βασικός διαχωρισμός είναι ότι ο γιος του Πέτζα Στογιάκοβιτς έχει ελληνικό διαβατήριο, πολύ απλά γιατί γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το καλοκαίρι του 2004 (που η οικογένεια του βρισκόταν στην Ελλάδα για διακοπές), οπότε όταν κι εφόσον επιλέξει την μπασκετική εθνικότητα, θα έχει δικαιωμα συμμετοχής στις Εθνικές ομάδες (είναι μεταξύ της «γαλανόλευκης» και της Σερβίας) χωρίς περιορισμό. Πολλώ δε μάλλον, όταν και αν το αποφασίσει, θα λογίζεται ως Έλληνας στην Stoiximan GBL και την Euroleague.

Το ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει η μπασκετική του εθνικότητα εξηγείται από το ότι δεν ζούσε ποτέ μόνιμα στην χώρα μας (αν εξαιρέσουμε τα δύο πρώτα χρόνια που ο πατέρας του αποσύρθηκε από το μπάσκετ και ήταν πολύ μικρός).

Οπότε δεν γράφτηκε ποτέ στα μητρώα της ομοσπονδίας μέσω κάποιου συλλόγου (είχε κάνει κάποιες προπονήσεις στην “Triple Crown Academy” των Ρεντζιά, Αλβέρτη και Δημήτρη Παπανικολάου) για να κληθεί και σε κάποια από τις μικρές Εθνικές ομάδες. Δηλαδή δεν είναι προϊόν της δικής μας παραγωγικής διαδικασίας.

Η ομοιότητα με την περίπτωση του Πουλακίδα είναι ο 22χρονος guard του Ιλινόϊ είναι κατά βάση «αμερικανάκι» και έχει ως βασικό στόχο του το draft και το ΝΒΑ. Δεν έχει μεγαλώσει με την μπασκετική κουλτούρα που έχουμε στην Ευρώπη, όπου όλα τα παιδιά έχουν τις Εθνικές ομάδες της χώρας τους ως ύψιστη τιμή και οι εκλεκτοί εξ' αυτών, επιλέγουν να «ξοδεύουν» τα καλοκαίρια τους για να παίξουν για την πατρίδα τους.

Αυτός είναι και ο λόγος που ακόμη δεν έχει εξετάσει ζεστά το πολύ ουσιαστικό ενδιαφέρον με το οποίο τον έχουν πλησιάσει τόσο η ελληνική (τον επισκέφτηκαν πέρυσι ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος μαζί με τον general manager της Εθνικής ομάδας, Νίκο Ζήση) όσο και η σερβική πλευρά. Επειδή έχει αλλού την συγκέντρωσή του...

Οι τελευταίες πληροφορίες του Gazzetta, πάντως, αναφέρουν ότι ο 21χρονος Αντρέι Στογιάκοβιτς (2,01) καλοβλέπει το σενάριο να είναι παρών στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 στο Κατάρ. Από τεχνικής άποψης, με την Ελλάδα θα είναι πιο εύκολο γιατί αν επιλέξει την σερβική εθνικότητα θα λογίζεται ως «νατουραλιζέ»! Πολύ απλά γιατί δεν είχε σερβικό διαβατήριο πριν τα 16 του. Και μάλιστα κανείς δεν είναι σε θέση να βεβαιώσει αν ακόμη και τώρα το έχει πάρει...