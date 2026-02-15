Ο coach των Χόκις, Μάϊκ Γιανγκ, μιλάει στο Gazzetta για την πρόοδο του 20χρονου Έλληνα διεθνή point-guard, εξαίρει το μπασκετικό του IQ και την προσαρμοστική του ευχέρεια σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές περιφέρειες του NCAA κι εύχεται να ξαναζήσει μαζί του την «τρέλα του Μαρτίου»!

Βγαίνοντας στον πηγαιμό για το παγωμένο Μπλάκσμπεργκ – μία πόλη 45 χιλιάδων κατοίκων στο δυτικό άκρο της Βιρτζίνια – μου ήταν πολύ δύσκολο να συνειδητοποιήσω ότι η πεδινή διαδρομή, θα ήταν πολύ πιο ευχάριστη από τον ίδιο τον προορισμό.

Λίγο οι χιονισμένες δασικές εκτάσεις στις πλαγιές των βουνών, εκατέρωθεν του αυτοκινητόδρομου και λίγο ο ζεστός ήλιος στο μεγαλύτερο διάστημα του ταξιδιού, κατέστησαν την οδήγηση σκέτη απόλαυση! Μέχρι να συναντήσουμε τις πρώτες πινακίδες που πληροφορούν τον επισκέπτη ότι πλησιάζει σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο ιστορικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της Αμερικής.

Ο λόγος για το Βιρτζίνια Τεκ, που ιδρύθηκε το 1872, αριθμεί κάτι λιγότερο από 40.000 φοιτητές και η λειτουργία του βασικού του campus, είναι ουσιαστικά ο λόγος που υφίσταται η συγκεκριμένη πόλη και στηρίζει την οικονομία της.

Η ζωή στη δυτική Βιρτζίνια

Κοινώς, μην έχετε πολλές απαιτήσεις γιατί οι υπάρχουσες επιλογές καλύπτουν απλά τις βασικές ανάγκες και τους δύο πρώτους μήνες του χρόνου που ο χειμώνας είναι πολύ βαρύς, τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα λόγω της μεγάλης μεγάλης χιονόπτωσης που καλύπτει τα πάντα. Οπότε σπίτι, γήπεδο, μάθημα, διάβασμα και αν περισσέψει λίγος χρόνος, τότε μπορεί να οργανωθεί και κανένα μπόουλινγκ! Έτσι για αλλαγή…

Εδώ είναι και το «σπίτι» του Νεοκλή Αβδάλα, που το περασμένο καλοκαίρι πήρε την απόφαση να αποδεχθεί την υποτροφία των Χόκις και να μετακομίσει στο κολεγιακό πρωτάθλημα. Με το αζημίωτο φυσικά καθώς το ποσό που του προσέφεραν (μέσω του NIL) είχε επταψήφιο νούμερο και ταυτόχρονα του έδωσαν την ευκαιρία να προετοιμαστεί με τον πλέον ανταγωνιστικό τρόπο για το άλμα στο ΝΒΑ!

Η επίσκεψή μας στο “Hahn Hurst Basketball Practice Center”, το οποίο δεν έχει τίποτε να ζηλέψει από τα πιο σύγχρονα προπονητήρια των ομάδων του «μαγικού κόσμου», μας βοήθησε να καταλάβουμε πόσο σημαντικός είναι ο 20χρονος Καλαματιανός διεθνής άσος στο μπασκετικό πρόγραμμα του κολεγίου, αλλά ταυτόχρονα και πόσο επωφελής είναι για τον ίδιο τον “Neo” η εμπιστοσύνη με την οποία τον έχει περιβάλλει από την πρώτη στιγμή ο προπονητής της ομάδας.

O λόγος για τον Μάικ Γιάνγκ, ο οποίος διαννύει την 7η σεζόν του στον πάγκο των Χόκις και έχει ως στόχο να επαναφέρει το Βιρτζίνια Τεκ στο τελικό τουρνουά του NCAA μετά από απουσία 3 ετών, έχοντας δώσει τα κλειδιά της ομάδα στον Έλληνα freshman που είναι ίσως ο ψηλότερος playmaker στην περιφέρεια της ACC.

«Ο “Neo” είναι καθαρός point guard! Ένας playmaker, που με τον αλτρουισμό που έχει στο παιχνίδι του και την ικανότητα του να βλέπει πίσω από τις άμυνες και να βρίσκει την ιδανική πάσα, κάνει όλους τους γύρω του καλύτερους. Στην αρχή είχαμε ένα δίλημμα, γιατί ο άλλος point guard που έχουμε, o Μπεν Χάμοντ, είχε κάνει καλή πρώτη χρονιά πέρυσι και ταιριάζει περισσότερο στα χαρακτηριστικά της θέσης… Ωστόσο, επειδή είναι καλός σκόρερ αποφασίσαμε να τον βάλουμε να παίξει σαν shοοting guard, για να αφήσουμε τον Νεοκλή να… στρώνει το τραπέζι για την υπόλοιπη ομάδα και το αποτέλεσμα μας έχει δικαιώσει σε μεγάλο βαθμό. Θεωρώ ότι τα έχει πάει πολύ καλά έως τώρα και είναι μεγάλη η ευχαρίστησή μου να τον βλέπω κάθε μέρα στην προπόνηση να προοδεύει!», μας είπε αρχικά ο 62χρονος τεχνικός γέννημα-θρέμμα της Πολιτείας της Βιρτζίνια, ο οποίος μας «σκλάβωσε» με την ζεστή του φιλοξενία.

Η βελτίωση του Αβδάλα μέσα σε 7 μήνες

Τον ρωτήσαμε πόσο διαφορετικός παίκτης είναι πλέον ο Αβδάλας, σε σύγκριση με τις πρώτες εβδομάδες της παραμονής του στις Ηνωμένες Πολιτείες και η απάντησή του είχε διπλή ανάγνωση όσον αφορά τα στοιχεία που τον έχουν βοήθησει να προοδεύσει πολύ γρήγορα…

«Πολύ! Σίγουρα είχε μία αναμενόμενη περίοδο προσαρμογής, αλλά σε γενικές γραμμές τα πάει εξαιρετικά, κάνει μία πολύ καλή χρονιά για μας και πιστεύω ότι θα τελειώσει κατ’ αυτόν τρόπο. Η αλήθεια είναι ότι όλο το καλοκαίρι ήταν στο γήπεδο με την Εθνική Νέων και επειδή εδώ ήρθε στις αρχές Αυγούστου, έπρεπε να “τρέξουμε” αρκετά πράγματα μαζί του μέχρι να αρχίσει επίσημα η προετοιμασία μας στα μέσα Σεπτεμβρίου, μαζί και με το ακαδημαϊκό κομμάτι. Το εντυπωσιακό μαζί του ήταν ότι ανταπεξήλθε πολύ γρήγορα σε όλα και αυτό συνέβη χάρη στην εξυπνάδα του. Έχει τεράστια προσόντα σαν μπασκετμπολίστας, αλλά το πιο δυνατό του σημείο είναι το IQ του, σε συνδυασμό με τις παραστάσεις που είχε τα δύο τελευταία χρόνια παίζοντας επαγγελματικό μπάσκετ από την ηλικία των 17 ετών! Ωστόσο, εδώ μιλάμε για την ACC, που είναι ίσως η πιο σκληρή και ανταγωνιστική περιφέρεια στο κολεγιακό πρωτάθλημα. Το ότι προσαρμόστηκε με χαρακτηριστική ευκολία στις πολύ απαιτητικές και νέες αυτές συνθήκες, τα λέει όλα για τις ικανότητες που έχει…», σχολίασε ο έμπειρος coach με τις επτά συνολικά συμμετοχές στην “March Madness” (πέντε με το Ουόφορντ και δύο με το Βιρτζίνια Τεκ), πριν αναφερθεί στο μεγαλύτερο πλεονέκτημα του Νεοκλή.

«Τον περασμένο Μάιο, όταν μας επισκέφτηκε για να γνωρίσει το περιβάλλον, είχα κάνει την ίδια ερώτηση στον πατέρα του, τον Δημήτρη, που ήταν εδώ αρκετό καιρό μαζί του και είναι ένας εξαιρετικός και πολύ γλυκός άνθρωπος. Τότε μου είχε απαντήσει αυθόρμητα το “playmaking”! Δεν σας κρύβω ότι εκείνη την στιγμή κι έχοντας δει τον “Neo” σε αρκετά παιχνίδια, είχα παραξενευτεί αρκετά με αυτή την την απάντηση. Ωστόσο, τώρα, μετά από σχεδόν 7 μήνες μαζί του κάθε μέρα στην προπόνηση και έχοντας κοουτσάρει 25 παιχνίδια με αυτόν στο παρκέ, είναι προφανές ότι το παιδί είναι ξεχωριστός στη δημιουργία και στο να βάζει όλους τους συμπαίκτες του στο παιχνίδι!», υπερθεμάτισε ο Μάικ Γιανγκ, που τον βλέπει να φτάνει πολύ ψηλά, χωρίς να μπαίνει στην διαδικασία να μιλήσει πιο συγκεκριμένα.

Αβδάλας: Εκπληκτικός με 30άρα στη νίκη του Virginia Tech (vid)

«Δεν υπάρχει ταβάνι για τον Νεοκλή!»

«Αν σκεφτούμε ότι μόλις έκλεισε τα 20 του χρόνια, δεν νομίζω ότι κανένας από μας μπορεί να προβλέψει ποιο είναι το ταβάνι του. Αυτό που ξέρω είναι ότι σίγουρα είναι πολύ ψηλό! Άλλαξε αρκετά σωματικά από την ημέρα που ήρθε εδώ – ήταν γύρω στα 88 κιλά κι έφτασε κάπου στα 97 – αλλά στην διάρκεια της σεζόν, με τα πολλά ταξίδια, την ένταση των προπονήσεων και των αγώνων, ίσως τώρα να έχει χάσει λίγο βάρος. Αλλά γενικά έχει δυναμώσει αρκετά και αυτό τον έχει βοηθήσει πολύ. Δεν πιστεύω, λοιπόν, ότι υπάρχει κάποιο ταβάνι. Βρίσκεται ακόμη στο ξεκίνημά του, είναι ήδη ένας elite μπασκετμπολίστας και απολαμβάνω να τον κοουτσάρω!», υπογράμμισε ο προπονητής του Βιρτζίνια Τεκ, πριν αναφερθεί στον μεγάλο στόχο της χρονιάς.

«Να κλείσουμε την regular season με όσες το δυνατόν περισσότερες νίκες – έχουμε μπροστά μας επτά πολύ απαιτητικά παιχνίδια, αρχίζοντας με το Κλέμσον στην Βόρεια Καρολίνα (οι Χόκις νίκησαν με 76-66) και τελειώνοντας με το πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια στις 7 Μαρτίου – ώστε να μπούμε στο τελικό τουρνουά του NCAA. Στο παρελθόν ήμουν μέλος τεσσάρων ομάδων (σ.σ.: πανεπιστήμιο Ουόφορντ) που έχουν συμμετάσχει στην “March Madness” και πιστέψτε με δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή από αυτή στο κολεγιακό μπάσκετ. Θέλω πολύ να ζήσουμε αυτή την εμπειρία ξανά με το Βιρτζίνια Τεκ, με τον Νεοκλή και τα υπόλοιπα παιδιά…», κατέληξε ο coach Γιανγκ πριν μας αποχαιρετήσει και μας υποσχεθεί ότι η Ελλάδα θα είναι η πρώτη επιλογή για τις εφετινές καλοκαιρινές του διακοπές.

