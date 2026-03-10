Τσιτσιπάς: Δίδυμο με τη Σάκκαρη στο μικτό διπλό του Indian Wells
Ο αποκλεισμός της Μαρίας Σάκκαρη δεν σήμανε το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων της Ελληνίδας στο Indian Wells. Η 30χρονη θα συνεργαστεί με τον Στέφανο Τσιτσιπά στο ταμπλό του μικτού διπλού στον αμερικανικό θεσμό.
Το ελληνικό δίδυμο κληρώθηκε να παίξει κόντρα στο δίδυμο της Άνα Ντανιλίνα και του Κάρεν Κατσάνοφ. Το πρώτο σερβίς στην αναμέτρησή του αναμένεται τα ξημερώματα της Τετάρτης (11/3), μιας και το ματς είναι προγραμματισμένο χρονικά πέμπτο στο Stadium 3.
Το δίδυμο, το οποίο θα πάρει τη νίκη στον αγώνα πιθανότατα θα βρεθεί αντιμέτωπο με το Νο.3 του ταμπλό και το δίδυμο Λουίζα Στέφανι και Μαρσέλο Αρεβάλο.
Σημειώνεται πως πριν την αναμέτρηση του ελληνικού διδύμου, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα παίξει νωρίτερα μαζί με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο ταμπλό του διπλού στους άνδρες.
