Αβδάλας στο Gazz Floor by Novibet: «Στόχος μου είναι πάντα το NBA - Ακόμα μαθαίνω την θέση του πλέι μέικερ»

Ο Νεοκλής Αβδάλας ηταν καλεσμένος στο Gazz Floor by Novibet, με τον διεθνή γκαρντ του Βιρτζίνια Τεκ να τα λέει όλα στους Καλκαβούρα, Παπαδογιάννη, Κωνσταντινίδη, αλλά και στον φίλο και άλλοτε συμπαίκτη του, Ιωάννη Παπαπέτρου!

Ο Νεοκλής Αβδάλας βρέθηκε καλεσμένος στο Gazz Floor by Novibet, με τον άσσο του Virginia Tech να έχει πολλά να πει!

Παρά το... πρέσινγκ των Καλκαβούρα, Κωνσταντινίδη και Παπαδογιάννη, ο Νεοκλής Αβδάλας έδειξε με κάθε τρόπο το πόσο προσγειωμένος και ταπεινός είναι, ενώ στη συνέντευξη δεν έλειψαν και τα αστειάκια με τον άλλοτε συμπαίκτη του, Ιωάννη Παπαπέτρου.

Η ζωή στις ΗΠΑ, η αλλαγή στο κορμί του, ο στόχος του NBA, οι φόβοι του, η συμβολή των γονιών του, η αλλαγή στο παιχνίδι του, ο λόγος που δεν βρέθηκε στην Εθνική Ανδρών το καλοκαίρι, αλλά και πολλά ακόμη είπε ο Νεοκλής Αβδάλας, ο οποίος λάμπει στις άλλη άκρη του Ατλαντικού και στο NCAA, δείχνοντας με κάθε ευκαιρία πως το ταλέντο του δεν έχει ταβάνι.