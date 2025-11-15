Αβδάλας στο Gazz Floor by Novibet: «Στόχος μου είναι πάντα το NBA - Ακόμα μαθαίνω την θέση του πλέι μέικερ»
Ο Νεοκλής Αβδάλας βρέθηκε καλεσμένος στο Gazz Floor by Novibet, με τον άσσο του Virginia Tech να έχει πολλά να πει!
Παρά το... πρέσινγκ των Καλκαβούρα, Κωνσταντινίδη και Παπαδογιάννη, ο Νεοκλής Αβδάλας έδειξε με κάθε τρόπο το πόσο προσγειωμένος και ταπεινός είναι, ενώ στη συνέντευξη δεν έλειψαν και τα αστειάκια με τον άλλοτε συμπαίκτη του, Ιωάννη Παπαπέτρου.
Η ζωή στις ΗΠΑ, η αλλαγή στο κορμί του, ο στόχος του NBA, οι φόβοι του, η συμβολή των γονιών του, η αλλαγή στο παιχνίδι του, ο λόγος που δεν βρέθηκε στην Εθνική Ανδρών το καλοκαίρι, αλλά και πολλά ακόμη είπε ο Νεοκλής Αβδάλας, ο οποίος λάμπει στις άλλη άκρη του Ατλαντικού και στο NCAA, δείχνοντας με κάθε ευκαιρία πως το ταλέντο του δεν έχει ταβάνι.
Ο Νεοκλής Αβδάλας σε μια απολαυστική συνέντευξη στο Gazz Floor by Novibet:
