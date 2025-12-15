Αβδάλας: Αναδείχθηκε Rookie of the week στην περιφέρειά του στο NCAA

Newsroom
avdalas

bet365

Ο Νεοκλής Αβδάλας, συνεχίζει την ανοδική του πορεία στα γήπεδα του NCAA, με τις διακρίσεις να μην έχουν… τελειωμό για τον ίδιο, αφότου αναδείχθηκε Rookie of the week.

Η σεζόν του Νεοκλή Αβδάλα με τη φανέλα της Βιρτζίνια, εξελίσσεται όλο και καλύτερα για τον ίδιο, έπειτα από τις εντυπωσιακές εμφανίσεις που πραγματοποιεί στο NCAA.

Ο 19χρονος διεθνής, κατάφερε και αναδείχθηκε για δεύτερη φορά rookie of the week στην περιφέρειά του.

Πιο συγκεκριμένα, το ίδιο βραβείο το είχε μοιραστεί με τον Κέιλεμπ Γουίλσον στις 10 Νοεμβρίου.

Δείτε Επίσης

Μπαρτζώκας: Ο άνθρωπος που άντεξε τον πιο απαιτητικό πάγκο
image

Στην εβδομάδα που μας πέρασε ο Αβδάλας είχε μ.ο 23 πόντους με 54% εντός παιδιάς, ενώ συνολικά στη σεζόν που διανύει μετράει 14.6 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

 

Αναλυτικά η ανάρτηση του Βιρτζίνια:


@Photo credits: Twitter/ Virginia Tech Men's Basketball
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    NCAA Τελευταία Νέα