Ο Νεοκλής Αβδάλας, συνεχίζει την ανοδική του πορεία στα γήπεδα του NCAA, με τις διακρίσεις να μην έχουν… τελειωμό για τον ίδιο, αφότου αναδείχθηκε Rookie of the week.

Η σεζόν του Νεοκλή Αβδάλα με τη φανέλα της Βιρτζίνια, εξελίσσεται όλο και καλύτερα για τον ίδιο, έπειτα από τις εντυπωσιακές εμφανίσεις που πραγματοποιεί στο NCAA.

Ο 19χρονος διεθνής, κατάφερε και αναδείχθηκε για δεύτερη φορά rookie of the week στην περιφέρειά του.

Πιο συγκεκριμένα, το ίδιο βραβείο το είχε μοιραστεί με τον Κέιλεμπ Γουίλσον στις 10 Νοεμβρίου.

Στην εβδομάδα που μας πέρασε ο Αβδάλας είχε μ.ο 23 πόντους με 54% εντός παιδιάς, ενώ συνολικά στη σεζόν που διανύει μετράει 14.6 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Βιρτζίνια:



