Ο Νεοκλής Αβδάλας έκανε… πράγματα και θαύματα με το Βιρτζίνια Τεκ απέναντι στο Πρόβιντενς, σκοράροντας 33 πόντους, και οι Αμερικανοί αποθέωσαν τον Έλληνα γκαρντ-φόργουορντ, κάνοντας συγκρίσεις με τον Λούκα Ντόντσιτς.

Η τελευταία σημείωση σε ό,τι αφορά τον Νεοκλή Αβδάλα και την παρουσία του στο NCAA ήταν η εμφάνισή του τα ξημερώματα της Κυριακής 11/9 απέναντι στο Πρόβινεντς, προκαλώντας τον ενθουσιασμό στους Αμερικανούς που αποθέωσαν τον Έλληνα γκαρντ-φόργουορντ.

Ο Αβδάλας έγραψε 33 πόντους, 13/23 σουτ εντός πεδιάς (5/8 τρίποντα), έξι ασίστ και πέντε ριμπάουντ στα 34 λεπτά που έμεινε στο παρκέ για το Βιρτζίνια Τεκ που επικράτησε με 107-101 στην παράταση.

Σχόλια στο Twitter όπως: «Μπορείτε να δείτε τον τρόπο που κινείται, ξεκάθαρα έχει πάρει το στιλ του Λούκα», «Ο Λούκα επέστρεψε στο κολέγιο;», «Ο Αβδάλας είναι κυριολεκτικά ο skinny Luka», «Ο Έλληνας Θεός του NCAA», «Ένας πιο γρήγορος Λούκα Ντόντσιτς» είναι ενδεικτικά της τρέλας των Αμερικανών για τον Αβδάλα μετά την τελευταία του εμφάνιση.

🇬🇷 Neoklis Avdalas turned heads with a 33-point performance that sparked Luka Doncic comparisons



