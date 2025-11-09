Αβδάλας: Αποθέωση από τους Αμερικανούς για τον «Έλληνα Θεό του NCAA»
Η τελευταία σημείωση σε ό,τι αφορά τον Νεοκλή Αβδάλα και την παρουσία του στο NCAA ήταν η εμφάνισή του τα ξημερώματα της Κυριακής 11/9 απέναντι στο Πρόβινεντς, προκαλώντας τον ενθουσιασμό στους Αμερικανούς που αποθέωσαν τον Έλληνα γκαρντ-φόργουορντ.
Ο Αβδάλας έγραψε 33 πόντους, 13/23 σουτ εντός πεδιάς (5/8 τρίποντα), έξι ασίστ και πέντε ριμπάουντ στα 34 λεπτά που έμεινε στο παρκέ για το Βιρτζίνια Τεκ που επικράτησε με 107-101 στην παράταση.
Σχόλια στο Twitter όπως: «Μπορείτε να δείτε τον τρόπο που κινείται, ξεκάθαρα έχει πάρει το στιλ του Λούκα», «Ο Λούκα επέστρεψε στο κολέγιο;», «Ο Αβδάλας είναι κυριολεκτικά ο skinny Luka», «Ο Έλληνας Θεός του NCAA», «Ένας πιο γρήγορος Λούκα Ντόντσιτς» είναι ενδεικτικά της τρέλας των Αμερικανών για τον Αβδάλα μετά την τελευταία του εμφάνιση.
🇬🇷 Neoklis Avdalas turned heads with a 33-point performance that sparked Luka Doncic comparisons
33 PTS | 5 REB | 6 AST pic.twitter.com/cc7wH3KGXM— BasketNews (@BasketNews_com) November 9, 2025
The Greek God of College Hoops…— Ryan Hammer🔨 (@ryanhammer09) November 9, 2025
Neoklis Avdalas.pic.twitter.com/CElLRLo7Cw
