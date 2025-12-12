Ο Νεοκλής Αβδάλας έκανε... παπάδες με 30 πόντους στη νίκη του Virginia Tech με 96-74 επί του Western Carolina.

Συνεχίζει να κάνει τα μαγικά του στο NCAA ο Νεοκλής Αβδάλας. Ο Έλληνας σταρ ήταν ασταμάτητος στη νίκη του Virginia Tech με 96-74 επί του Western Carolina.

O «Νίο» είχε κέφια και ήταν πρώτος σκόρερ της ομάδας. Το κοντέρ έγραψε 30 πόντους με 4/8 τρίποντα και 6/8 βολες σε μια σπουδαία εμφάνιση. Επίσης είχε 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ στα 33 λεπτά που έμεινε στο παρκέ. Βοήθησε την ομάδα του να φτάσει στο 9-2.

Ο Αβδάλας αποτελεί εκ των πυλώνων των Hokies κάτι που δείχνουν και οι φετινοί του μέσοι όροι. Ο Έλληνας περιφερειακός μέτρά μέχρι στιγμής 12.9 πόντους, 5.1 ασίστ και 3.7 ριμπάουντ κάνοντας πολλές δουλειές πάνω στο παρκέ.

Ένα παιδί που τραβά το ενδιαφέρον και αρκετών ομάδων του ΝΒΑ που τον έχουν παρακολουθήσει στα ματς του κατά τη διάρκεια της σεζόν. Φοβερός παίκτης δίχως αμφιβολία.

