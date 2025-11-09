Νεοκλής Αβδάλας: Εντυπωσιακή εμφάνιση με 33 πόντους στη νίκη του Βιρτζίνια Τεκ
Ο Νεοκλής Αβδάλας πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση στη νίκη του Βιρτζίνια Τεκ επί του Πρόβιντενς με 107-101 στην παράταση.
Συγκεκριμένα, γέμισε τη στατιστική του με 33 πόντους, 13/23 σουτ εντός πεδιάς (5/8 τρίποντα), έξι ασίστ και πέντε ριμπάουντ στα 34 λεπτά που έμεινε στο παρκέ!
Έτσι, το Βιρτζίνια Τεκ πέτυχε τη δεύτερη νίκη φέτος, με πρωταγωνιστή τον Αβδάλα.
Virginia Tech’s Neoklis Avdalas is one bad dude— Arman Jovic (@PDTScouting) November 9, 2025
Today vs Providence he was unreal
33 points
6 rebounds
6 assists
13-23 FG
5-8 3P
2-4 FT
The 6’9 PG out of the Greece put together the very best freshman performance we’ve seen this season
Incredible performance pic.twitter.com/3VmrhuhFAH
