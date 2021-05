ΝΒΑ: Παίζει στα playoffs o ΛεΜπρόν Τζέιμς, δεν μπαίνει στο πρωτόκολλο (pic)

Το ΝΒΑ δεν πρόκειται να βάλει τον ΛεΜπρόν Τζέιμς στο πρωτόκολλο ασφαλείας και ο «Βασιλιάς» θα αγωνιστεί κανονικά στη σειρά με τους Φοίνιξ Σανς! Σύμφωνα με το ESPN, το ΝΒΑ θεωρεί ότι το πάρτι, στο οποίο βρέθηκε ο Τζέιμς δεν είχε τόσο υψηλό κίνδυνου διασποράς της covid-19, κάτι που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να μπει σε καραντίνα και να χάσει σχεδόν ολόκληρο τον πρώτο γύρο των playoffs.

LeBron James won't be suspended for protocols violation, sources tell ESPN. Nature of event didn't rise to a threat level of virus spread, as described in @McTen's story below. Suns-Lakers Game 1 on Sunday. https://t.co/nEAcnBsbvv

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 22, 2021