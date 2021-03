Οι δύο σούπερ σταρ του ΝΒΑ είναι γεννημένοι στο Έικρον και μετά το τέλος του All Star Game στην Ατλάντα ο «βασιλιάς» του ΝΒΑ είχε κάτι να πει για τον Κάρι:

«Επιτέλους είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε μαζί στο παρκέ. Απλά καθυστέρησε λίγο. Απόλαυσα και το κάθε δευτερόλεπτο» έγραψε ο Λεμπρόν ενώ στα hashtags αποθέωσε τον γκαρντ των Ουόριορς.

Συγκεκριμένα τον χαρακτήρισε ως τον καλύτερο σουτέρ όλων των εποχών, ότι άλλαξε το παιχνίδι με τον τρόπο που αγωνίζεται, ενώ έδειξε τον σεβασμό του.

Finally got to share the floor with @StephenCurry30! Well overdue and I loved every single second!! #GreatestShooterOfAllTime #ChangedHowTheGameIsPlayedByHimselfAlone #RespectBeyondWords #JustSomeKidsBornInAKRON

— LeBron James (@KingJames) March 8, 2021