Αντετοκούνμπο: Έγραψε ιστορία με το MVP και κοιτάει στα... μάτια Τζόρνταν-Γκαρνέτ! (pic)

Πράματα και θάματα έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη νίκη της Team LeBron, αφού είχε 35 πόντους με 16/16 σουτ και αναδείχθηκε MVP του All Star Game.

Με αυτόν τον τρόπο έγινε ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που αναδεικνύεται MVP της λίγκας, MVP του All Star Game, αλλά και κορυφαίος αμυντικός.

Ασταμάτητος ο Greek Freak που δεν σταματά τα ρεκόρ και ταβάνι του είναι μόνο ο ουρανός. Μία-μία κατακτά όλες τις ατομικές κορυφές και πλέον έχει βάλει στόχο αυτό που του λείπει, το πρωτάθλημα με τους Μπακς.



Giannis Antetokounmpo joins Michael Jordan and Kevin Garnett as the only players to win an MVP, All-Star Game MVP and Defensive Player of the Year award in their careers. pic.twitter.com/OGJGZpWM4L

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 8, 2021