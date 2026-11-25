Φέγενορντ - Πόρτο: Ο διαιτητής έδειξε σέντρα χωρίς να έχει μπει γκολ
Η Πόρτο πήρε μεγάλη, εκτός έδρας νίκη με σκορ 1-0 ενάντια στη Φέγενορντ, εντούτοις ένα απίθανο περιστατικό λίγο έλειψε να τινάξει το ματς στον αέρα! Βλέπετε, στο 87ο λεπτό η μπάλα έφυγε από τα χέρια του Ντιόγκο Κόστα μετά την κεφαλιά του Νάτσο και κατέληξε στο δεξί δοκάρι, πριν ο τερματοφύλακας των Δράκων την μπλοκάρει.
Κι ενώ η μεγάλη αυτή φάση δεν σήκωνε άλλη ερμηνεία, ο διαιτητής του αγώνα έδειξε σέντρα! Αναμενόμενα, ακολούθησε κομφούζιο, με τους Ολλανδούς να πανηγυρίζουν και τους έξαλλους Πορτογάλους να προσπαθούν να αντιληφθούν τι έχει συμβεί. Ο Ιρφάν Πελίτο, βλέπετε, είχε λάβει λανθασμένα ειδοποίηση από την τεχνολογία γραμμής πως η μπάλα είχε περάσει τη γραμμή, κάτι βέβαια που ουδέποτε είχε συμβεί.
Ευτυχώς, το VAR παρενέβη άμεσα και το γκολ-φάντασμα της Φέγενορντ ακυρώθηκε με συνοπτικές διαδικασίες, έτσι αποφύγαμε ένα σκάνδαλο μεγατόνων στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση...
Goal line technology fail in the match between Feyenoord and FC Porto 88'
by u/xggq in soccer
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