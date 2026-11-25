Μία δυσλειτουργία της τεχνολογίας γραμμής πήγε να τινάξει στον αέρα το Φέγενορντ-Πόρτο.

Η Πόρτο πήρε μεγάλη, εκτός έδρας νίκη με σκορ 1-0 ενάντια στη Φέγενορντ, εντούτοις ένα απίθανο περιστατικό λίγο έλειψε να τινάξει το ματς στον αέρα! Βλέπετε, στο 87ο λεπτό η μπάλα έφυγε από τα χέρια του Ντιόγκο Κόστα μετά την κεφαλιά του Νάτσο και κατέληξε στο δεξί δοκάρι, πριν ο τερματοφύλακας των Δράκων την μπλοκάρει.

Κι ενώ η μεγάλη αυτή φάση δεν σήκωνε άλλη ερμηνεία, ο διαιτητής του αγώνα έδειξε σέντρα! Αναμενόμενα, ακολούθησε κομφούζιο, με τους Ολλανδούς να πανηγυρίζουν και τους έξαλλους Πορτογάλους να προσπαθούν να αντιληφθούν τι έχει συμβεί. Ο Ιρφάν Πελίτο, βλέπετε, είχε λάβει λανθασμένα ειδοποίηση από την τεχνολογία γραμμής πως η μπάλα είχε περάσει τη γραμμή, κάτι βέβαια που ουδέποτε είχε συμβεί.

Ευτυχώς, το VAR παρενέβη άμεσα και το γκολ-φάντασμα της Φέγενορντ ακυρώθηκε με συνοπτικές διαδικασίες, έτσι αποφύγαμε ένα σκάνδαλο μεγατόνων στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση...