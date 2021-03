Αντετοκούνμπο: Ο Λεμπρόν αποθέωσε τον Γιάννη για το MVP (pic)

Η Team Lebron ήταν η μεγάλη νικήτρια στο All Star Game κόντρα στην Team Durant με 170-150 και ο «βασιλιάς» του ΝΒΑ έστειλε τα συγχαρητήριά του στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ αναδείχθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του MVP στην ετήσια γιορτή του μπάσκετ, με τον Λεμπρόν να γράφει στα social media: «Η Team Lebron το έκανε και πάλι! Ναι! Συγχαρητήρια στον MVP, Γιάννη Αντετοκούνμπο!»

Δείτε την ανάρτηση του Λεμπρόν

#TeamLeBron does it again!! YESSIR!!! Congrats MVP @Giannis_An34

— LeBron James (@KingJames) March 8, 2021