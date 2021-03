Έχει περάσει στην ιστορία η κραυγή του Λεμπρόν Τζέιμς μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς το 2016, όταν μετά το τέλος των τελικών με τους Ουόριορς είχε πει δυνατά: «Cleveland, this is for you».

Ε, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με άκρως χιουμοριστική και παιχνιδιάρικη διάθεση, μετά το τέλος της συνέντευξης Τύπου, πήρε το βραβείο του MVP και φώναξε: «Milwaukee, this is for you!»

Δείτε το ξεκαρδιστικό βίντεο του Έλληνα σούπερ σταρ

Διαβάστε ακόμη

Το έπος του MVP Γιάννη με 16/16 σουτ! (vids)

Αντετοκούνμπο: Η ματσάρα που του χάρισε το βραβείο του MVP! (vid)

Αντετοκούνμπο: «Ο Κόμπι θα είναι χαρούμενος που θα έχω το βραβείο σπίτι μου»

Αντετοκούνμπο: Έγραψε ιστορία με το MVP και κοιτάει στα... μάτια Τζόρνταν-Γκαρνέτ! (pic)

Αντετοκούνμπο: Το... απόλυτο ρεκόρ σε All Star Game με 16/16 σουτ! (pic)