Μετά το τέλος του All Star Game στην Ατλάντα, ο Λεμπρόν Τζέιμς συνεχάρη τον Έλληνα σούπερ σταρ για την κατάκτηση του MVP, ενώ ο Γιάννης είχε την απάντηση έτοιμη.

Άλλωστε ο Αντετοκούνμπο ήταν μέσα στην... τρελή χαρά μετά τη νίκη και την μοναδική ατομική διάκριση και είχε όρεξη για... μπόλικη πλάκα και αρκετό πείραγμα.

«Σε ευχαριστώ! Κάποια μέρα θα γίνεις σπουδαίος GM» ανέφερε χαριτολογώντας ο Γιάννης θέλοντας να τονίσει ότι... καλά έκανε που τον είχε πάρει στην ομάδα του.

Thank you You’ll make a great GM one day https://t.co/3s5WUx3KPH

— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) March 8, 2021