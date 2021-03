Έπρεπε να περάσουν 53 χρόνια για να υπάρξει παίκτης στο All Star Game που να φτάσει στο απόλυτο εντός παιδιάς!

Ο τελευταίος που τα είχε καταφέρει πριν από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ήταν ο Χαλ Γκρίιρ το μακρινό... 1968 και πιο συγκεκριμένα στο All Star Game της Νέας Υόρκης.

Ο -τότε- παίκτης της Φιλαλντέλφεια είχε 21 πόντους με 8/8 εντός παιδιάς (σ.σ. χωρίς φυσικά να υπάρχει τρίποντο) με αποτέλεσμα να κατακτήσει από τη πλευρά του τον τίτλο του MVP.

Giannis Antetokounmpo scored 35 points on 16-16 shooting in the 2021 #NBAAllStar game.

That is the most makes without a miss over an entire All-Star game. The previous record was held by Hal Greer going 8-8 in 1968. pic.twitter.com/Rr4AV38coS

— NBA History (@NBAHistory) March 8, 2021