Το NBA έστειλε νέο μήνυμα αποφασιστικότητας για τη δημιουργία του NBA Europe, με τον Μαρκ Τέιτουμ να επιβεβαιώνει ότι το πλάνο για το φθινόπωρο του 2027 παραμένει αμετάβλητο.

Παρά το γεγονός ότι το ενδεχόμενο συμφωνίας με τη EuroLeague έχει μείνει πίσω, αλλά παραμένει ανοιχτό, ο σχεδιασμός του NBA για την ευρωπαϊκή του επέκταση προχωρά κανονικά, με ορίζοντα εκκίνησης το φθινόπωρο του 2027.

Ο αναπληρωτής κομισάριος της λίγκας, Μαρκ Τέιτουμ, ξεκαθάρισε την Τετάρτη (18/11) ότι δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στο αρχικό πλάνο, ενώ η παρουσίαση των επενδυτικών σχημάτων που θα αναλάβουν τις ομάδες τοποθετείται χρονικά στο πρώτο τρίμηνο του 2027. Στο συνέδριο Dealmakers του SBJ, ο Τέιτουμ βρέθηκε στο ίδιο πάνελ με τον Τζέρι Καρντινάλε της RedBird Capital Partners, ο οποίος θεωρείται ο επικρατέστερος για να αναλάβει την ομάδα του Μιλάνου. Ο εκπρόσωπος του NBA επανέλαβε ότι η δημιουργία του NBA Europe θα προχωρήσει κανονικά και θα υλοποιηθεί στην προγραμματισμένη ημερομηνία, ανεξάρτητα από το αν θα επιτευχθεί συμφωνία με τη EuroLeague.

Παρότι δεν θέλησε να δώσει λεπτομέρειες για τη μορφή της πρώτης αγωνιστικής περιόδου, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διεξαγωγής προκριματικού τουρνουά, μέσω του οποίου θα προκύψουν οι τέσσερις ομάδες που δεν θα διαθέτουν εγγυημένη θέση στη διοργάνωση.

«Ο λόγος για τον οποίο θα συνεχίσουμε είναι ότι στο τέλος θα είμαστε εμείς αυτοί που θα παραμείνουν όρθιοι», δήλωσε ο Καρντινάλε αναφερόμενος στο αδιέξοδο με τη EuroLeague. «Δεν υπάρχει χώρος στην αγορά για πολλαπλές διοργανώσεις αυτού του είδους. Στο τέλος της ημέρας, δεν μπορώ να φανταστώ πώς είναι δυνατόν να κάνεις κάτι επί 26 χρόνια, χωρίς να έχεις κερδοφορία και χωρίς να μπορείς να καλύψεις τα έξοδά σου.

Χρειάζονται δύο για να υπάρξει συμφωνία, αλλά στο τέλος της ημέρας είμαι απόλυτα πεπεισμένος και έχω τεράστια πίστη ότι το NBA θα επικρατήσει σε αυτή την περίπτωση. Είναι το NBA, για όνομα του Θεού! Τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους. Το brand μιλά από μόνο του και εμείς θα έρθουμε στην Ευρώπη. Αν μπορέσουμε να το κάνουμε με τη συναίνεση όλων, ακόμα καλύτερα. Αν όχι, θα συνεχίσουμε και θα το υλοποιήσουμε».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι το NBA Europe θα διαθέτει δικό του κομισάριο ή διευθύνοντα σύμβουλο, ανεξάρτητο από την κεντρική διοικητική δομή του NBA, ενώ τόνισε πως η πρώτη χρονιά της διοργάνωσης θα έχει σημαντικές διαφορές σε σχέση με τη δέκατη.

«Αντιμετωπίζουμε αυτό το εγχείρημα με μια πραγματικά μακροπρόθεσμη προοπτική. Δεν πρόκειται για κάτι που θα γίνει μία φορά και θα τελειώσει. Θα χρειαστούν πέντε, δέκα, δεκαπέντε, ακόμη και είκοσι χρόνια, προκειμένου να αναδιαμορφώσουμε συνολικά το οικοσύστημα του μπάσκετ στην Ευρώπη. Το 100% της προσπάθειάς μας αφορά τη βελτίωση της εμπειρίας των φιλάθλων στην Ευρώπη», ανέφερε ο Τέιτουμ.

«Γι' αυτό λέμε ότι πρόκειται για μια ευκαιρία που παρουσιάζεται μία φορά στη ζωή μας. Θα υπάρξει μόνο μία ευκαιρία για να δημιουργήσουμε μια ομάδα στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στο Μιλάνο και στη Ρώμη. Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία», κατέληξε ο Τέιτουμ.