Ο ιδιοκτήτης των Λόντον Λάιονς αποκάλυψε πως η ομάδα του έχει καταθέσει αίτημα στη EuroLeague, προκειμένου να συμμετάσχει το 2030.

Ο Λενζ Μπαλάν, ο ιδιοκτήτης των Λόντον Λάιονς προχώρησε σε μια σημαντική αποκάλυψη όσον αφορά το μέλλον του συλλόγου.

Συγκεκριμένα ο ίδιος έκανε γνωστό πως η ομάδα έχει καταθέσει αίτημα στη EuroLeague, προκειμένου να συμμετάσχει το 2030.

Μάλιστα επισημαίνει πως λόγω ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίζουν αγώνες, καθώς και για θέματα εσόδων, δεν επιχείρησαν να συμμετάσχουν την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια βεβαιότητα σχετικά με τη δυνατότητά μας να προγραμματίζουμε τους αγώνες μας, καθώς και το ότι δεν έχουμε εξασφαλίσει όλα τα έσοδα που προκύπτουν από την ιδιοκτησία και τη διαχείριση της δικής μας αρένας, αποτέλεσαν τους βασικούς λόγους για τους οποίους δεν επιχειρήσαμε να συμμετάσχουμε από την επόμενη χρονιά.

Αφιερώνουμε πολύ χρόνο σε αυτό το εγχείρημα. Εργαζόμαστε εξαιρετικά σκληρά. Έχουμε στο πλευρό μας μερικούς από τους κορυφαίους συμβούλους στον κόσμο και σίγουρα από τους καλύτερους στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι μας βοηθούν να δημιουργήσουμε αυτή την αρένα. Το επόμενο διάστημα, ελπίζουμε μέσα στους επόμενους μήνες, θα υπάρξουν πολύ συναρπαστικές εξελίξεις».