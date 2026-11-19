ΑΕΚ: «Έχουμε Ιστορία και Αρχές, με τη γαλάζια εμφάνιση στο παιχνίδι με τη Γαλατάσαραϊ»
Το βράδυ της Τετάρτης, Τούρκοι χάκερς επιτέθηκαν στην ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΑΕΚ ανεβάζοντας μηνύματα με εθνικιστικό περιεχόμενο. Η ΑΕΚ ανέκτησε γρήγορα την ιστοσελίδα, η οποία λίγο αργότερα επέστρεψε στην κανονική της λειτουργία.
Με ανακοίνωσή της η ΠΑΕ ΑΕΚ απάντησε στην επίθεση που δέχθηκε τονίζοντας πως η ομάδα είναι πιστή στην Ιστορία, στις Αρχές και στο Ευ Αγωνίζεσθαι, κάνοντας γνωστό ότι στο εντός έδρας ματς με τη Γαλατάσαραϊ θα αγωνιστεί με τη γαλάζια της εμφάνιση.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:
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«Όπως είναι γνωστό, χθες το βράδυ η επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΑΕΚ δέχθηκε θρασύδειλη επίθεση από Τούρκους χάκερς με προκλητικό και ακραία εθνικιστικό περιεχόμενο.
Η ΑΕΚ έχει Ιστορία, Αρχές και ξεκάθαρη αντίληψη για το αθλητικό πνεύμα, άρρηκτα συνδεδεμένα με το Ευ Αγωνίζεσθαι και την Ελληνική Φιλοξενία, και δεν πρόκειται να παρεκκλίνει από αυτά.
Η ΑΕΚ αποφάσισε να παραταχθεί στο παιχνίδι με την Γαλατασαράι με τη γαλάζια της εμφάνιση».
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