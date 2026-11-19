Η ΑΕΚ με ανακοίνωσή της απάντησε στην επίθεση που δέχθηκε από Τούρκους χάκερς που ανέβασαν εθνικιστικά μηνύματα στην ιστοσελίδα της.

Το βράδυ της Τετάρτης, Τούρκοι χάκερς επιτέθηκαν στην ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΑΕΚ ανεβάζοντας μηνύματα με εθνικιστικό περιεχόμενο. Η ΑΕΚ ανέκτησε γρήγορα την ιστοσελίδα, η οποία λίγο αργότερα επέστρεψε στην κανονική της λειτουργία.

Με ανακοίνωσή της η ΠΑΕ ΑΕΚ απάντησε στην επίθεση που δέχθηκε τονίζοντας πως η ομάδα είναι πιστή στην Ιστορία, στις Αρχές και στο Ευ Αγωνίζεσθαι, κάνοντας γνωστό ότι στο εντός έδρας ματς με τη Γαλατάσαραϊ θα αγωνιστεί με τη γαλάζια της εμφάνιση.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

«Όπως είναι γνωστό, χθες το βράδυ η επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΑΕΚ δέχθηκε θρασύδειλη επίθεση από Τούρκους χάκερς με προκλητικό και ακραία εθνικιστικό περιεχόμενο.

Η ΑΕΚ έχει Ιστορία, Αρχές και ξεκάθαρη αντίληψη για το αθλητικό πνεύμα, άρρηκτα συνδεδεμένα με το Ευ Αγωνίζεσθαι και την Ελληνική Φιλοξενία, και δεν πρόκειται να παρεκκλίνει από αυτά.

Η ΑΕΚ αποφάσισε να παραταχθεί στο παιχνίδι με την Γαλατασαράι με τη γαλάζια της εμφάνιση».