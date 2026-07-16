Ο Τζουλιάνο Σιμεόνε δάκρυσε κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, όταν αναφέρθηκε στο πρόσωπο του Λιονέλ Μέσι.

Στον έβδομο ουρανό βρίσκονται αυτές τις ώρες όλοι οι φίλοι της Αργεντινής, μετά την τεράστια πρόκριση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Βορείου Αμερικής.

Η Παγκόσμια πρωταθλήτρια νίκησε 2-1 (με ανατροπή) την Αγγλία και πλέον καλείται να κάνει ένα ακόμη βήμα κόντρα στην Ισπανία την Κυριακή (19/7, 22:00), έτσι ώστε να διατηρήσει τα σκήπτρα της.

Λογικά, τα φώτα και η προσοχή έχουν πέσει πάνω στον Λιονέλ Μέσι, όχι μόνο λόγω των δυο ασίστ που είχε απέναντι στα Τρία Λιοντάρια, αλλά κυρίως για τις μυθικές εμφανίσεις που πραγματοποιεί, παρότι 39 ετών, στο Last Dance του σε Μουντιάλ.

Οι ποδοσφαιριστές της Αλμπισελέστε μάχονται στην κυριολεξία για τον αρχηγό τους, κάτι που επιβεβαίωσε σε δηλώσεις του και ο Τζουλιάνο Σιμεόνε. Ο νεαρός χαφ που παίζει υπό τις οδηγίες του πατέρα του, Ντιέγκο, στην Ατλέτικο Μαδρίτης, βούρκωσε όταν αναφέρθηκε στον Μέσι, λέγοντας πως παρότι είναι 39 και έχει κερδίσει τα πάντα, συνεχίζει σε αυτό το επίπεδο και κάνει τους συμπαίκτες του να θέλουν να πάνε στη... μάχη για εκείνον.

«Η αλήθεια είναι ότι με συγκινεί πραγματικά. Ο Λέο είναι 39 ετών, έχει όλα όσα θα μπορούσε να επιθυμεί ένας ποδοσφαιριστής και εξακολουθεί να ανταγωνίζεται τους κορυφαίους. Επομένως, το μόνο που μας απομένει είναι να δώσουμε τα πάντα, να τρέξουμε για εκείνον, να τρέξουμε για ολόκληρη την Αργεντινή. Είμαστε πραγματικά πολύ χαρούμενοι».