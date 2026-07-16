Ασημακόπουλος: «Δεν φοβόμαστε κανέναν, προχωράμε και θα δούμε τι θα γίνει»

ΙΟ Γιάννης Ασημακόπουλος, μίλησε για την πρόκριση της Εθνική Νέων στους «8» του Eurobasket u20, ενώ τόνισε πως η Ελλάδα δεν φοβάται κανέναν αντίπαλο.

Μετά τη μεγάλη νίκη της Ελλάδας επί του Ισραήλ και την πρόκριση στα προημιτελικά του Euroabsket U20, ο Γιάννης Ασημακόπουλος πραγματοποίησε δηλώσεις και τόνισε πως η Εθνική δεν φοβάται κανέναν αντίπαλο.

Επίσης ανέφερε τα στοιχεία που έδωσαν τη νίκη κόντρα στους Ισραηλινούς, ενώ πρόσθεσε πως θα διεκδικήσουν τις πιθανότητές τους για μετάλλιο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιάννης Ασημακόπουλος:

«Ήμασταν πολύ καλά ψυχολογικά. Είχαμε μιλήσει πολύ ως ομάδα και είχαμε πει να μπούμε δυνατά στο παιχνίδι, γιατί μόνο έτσι θα μπορούσαμε να φτάσουμε ως τη νίκη. Ήταν σημαντικό να κρατήσουμε σταθερά το προβάδισμα, να είμαστε μπροστά σε όλη τη διάρκεια του αγώνα».έλουμε όλοι να βοηθήσουμε. Και όσοι ήταν στην πεντάδα και όσοι έρχονται από τον πάγκο. Ήμσταν καλά προετοιμασμένοι γι’ αυτό, είχαμε ενέργεια και ευτυχώς όλα τα παιδιά έδωσαν κάτι και βοήθησαν αυτούς που είχαν περισσότερο χρόνο όταν χρειάστηκε. Ο καθένας έχει το ρόλο του και είναι σημαντικό για μια ομάδα».

Ναι. Αυτό το «team spirit» υπάρχει σε εμάς. Είμαστε πολύ κοντά ως ομάδα. Έχουμε γίνει ένα, κάτι που δεν είναι και τόσο εύκολο σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ήταν δύσκολο αλλά τα καταφέραμε και συνεχίζουμε γιατί θέλουμε να φτάσουμε πιο ψηλά. Θέλουμε να διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας για ένα μετάλλιο».

Μας βοήθησε πολύ η άμυνα. Θέλαμε να περιορίσουμε τους βασικούς τους παίκτες, είχαμε κάνει καλό σκάουτινγ, προσέξαμε στα μαρκαρίσματα με ψηλούς παίκτες να μαρκάρουν γκαρντ, προσέξαμε τα ριμπάουντ και τα diflections, βάλαμε και μεγάλα σουτ που μας έδωσαν τη νίκη, οπότε όλα καλά».

Για το αν μπορεί να προχωρήσει η Εθνική: «Εννοείται πως μπορούμε. Δεν φοβόμαστε κανέναν. Προχωράμε και θα δούμε τι θα γίνει».