Ο Τζον Πουλακίδας πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο NBA στην άνετη επικράτηση των Χόρνετς επί των Μάβερικς, τα ξημερώματα της Τετάρτης (04/03).

Παρά την ήττα των Μάβερικς επί των Χόρντετς, το βράδυ τη Τρίτης (03/03) ο Τζον Πουλακίδας θα το θυμάται για πολύ καιρό, καθώς πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο NBA.

Ο 23χρονος, παρότι δεν σκόραρε στα 14 λεπτά που αγωνίστηκε, κατάφερε να κερδίσει 5 ριμπάουντ και να μοιράσει 2 ασίστ στην πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα των Μάβερικς στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Θυμίζουμε υπέγραψε two-way συμβόλαιο με την ομάδα του Ντάλας. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας του σεζόν, ο Πουλακίδας (ο οποίος έχει ελληνικές ρίζες, όντας Έλληνας δεύτερης γενιάς, γεννημένος στο Νάπερβιλ του Ιλινόι) στο NCAA «έγραψε» εξαιρετικά νούμερα, έχοντας 19.4 πόντους με 41% στα τρίποντα και 3.3 ριμπάουντ.