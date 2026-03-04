Πουλακίδας: Πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο NBA
Παρά την ήττα των Μάβερικς επί των Χόρντετς, το βράδυ τη Τρίτης (03/03) ο Τζον Πουλακίδας θα το θυμάται για πολύ καιρό, καθώς πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο NBA.
Ο 23χρονος, παρότι δεν σκόραρε στα 14 λεπτά που αγωνίστηκε, κατάφερε να κερδίσει 5 ριμπάουντ και να μοιράσει 2 ασίστ στην πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα των Μάβερικς στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.
Θυμίζουμε υπέγραψε two-way συμβόλαιο με την ομάδα του Ντάλας. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας του σεζόν, ο Πουλακίδας (ο οποίος έχει ελληνικές ρίζες, όντας Έλληνας δεύτερης γενιάς, γεννημένος στο Νάπερβιλ του Ιλινόι) στο NCAA «έγραψε» εξαιρετικά νούμερα, έχοντας 19.4 πόντους με 41% στα τρίποντα και 3.3 ριμπάουντ.
