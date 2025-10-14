Για... πολύ λίγο κράτησε το όνειρο του Τζον Πουλακίδα να αγωνιστεί στο NBA με τη φανέλα των Λος Άντζελες Κλίπερς.

Στα τέλη του περασμένου μήνα έγινε γνωστή η είδηση ότι οι Λος Άντζελες Κλίπερς πρόσφεραν Exhibit 10 συμβόλαιο στον Ελληνοαμερικανό γκαρντ.

Όμως ο Τζον Πουλακίδας δεν πρόκειται να συνεχίσει την ομάδα του Ταϊρόν Λου καθώς τον αποδέσμευσε με αποτέλεσμα να αναζητήσει αλλού την μπασκετική του τύχη.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας του σεζόν, ο Πουλακίδας στο NCAA με το Yale καθώς «έγραψε» εξαιρετικά νούμερα, έχοντας 19.4 πόντους με 41% στα τρίποντα και 3.3 ριμπάουντ.

Τι είναι το Exhibit 10 συμβόλαιo που είχε υπογράψει

Ουσιαστικά πρόκειται για μια μονοετής, μη εγγυημένη συμφωνία του κατώτατου μισθού στο NBA, η οποία επιτρέπει στις ομάδες να αξιολογούν παίκτες κατά την την διάρκεια της preseason. Περιλαμβάνει έναν όρο που επιτρέπει την μετατροπή του σε συμβόλαιο Two-Way και ένα bonus, συνήθως έως 75.000 δολάρια, εάν ο παίκτης παίξει για την θυγατρική ομάδα της G League για τουλάχιστον 60 ημέρες αφού αποδεσμευτεί από την ομάδα του NBA.

Με λίγα λόγια χρησιμοποιείται κυρίως για να δίνει στις ομάδες τη δυνατότητα να δοκιμάζει παίκτες οι οποίοι παλεύουν για μια θέση στο ρόστερ. Και από τη στιγμή που το Exhibit 10 δεν είναι εγγυημένο συμβόλαιο η ομάδα μπορεί να αποδεσμεύσει τον παίκτη χωρίς να έχει την υποχρέωση να τον αποζημιώσει.

Να σημειωθεί ότι κάθε ομάδα μπορεί να έχει το πολύ έξι συμβόλαια Exhibit 10 ταυτόχρονα. Κάτι που σημαίνει ότι το... έργο του Πουλακίδα να κερδίσει μια θέση στο ρόστερ της ομάδας, μόνο εύκολο δεν θα είναι.