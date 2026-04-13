Οι Μάβερικς επικράτησαν των Μπουλς με 149-128, με τον Τζον Πουλακίδα να πραγματοποιεί φοβερή εμφάνιση στο τελευταίο παιχνίδι του για τη φετινή σεζόν.

Με «σόου» του Τζον Πουλακίδα, οι Μάβερικς επικράτησαν των Μπουλς με 149-128.

Η ομάδα του Ντάλας, έχοντας πλουραλισμό στην επίθεση, σκοράροντας 149 πόντους, μπόρεσε να κλείσει τη φετινή σεζόν του NBA με θετικό τρόπο, ενώ «έλαμψε» ο Τζον Πουλακίδας.

Συγκεκριμένα ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ τελείωσε την αναμέτρηση με 28 πόντους (1/2 δίποντα, 8/16 τρίποντα!), 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ, στην κορυφαία του εμφάνιση στον «μαγικό» κόσμο του NBA.

Τα δωδεκάλεπτα:45-34, 80-56, 119-88, 149-128