To βραβείο του rookie της σεζόν κατέληξε στον Κούπερ Φλαγκ που κέρδισε τη μάχη από τον Κον Κνιπλ των Χόρνετς.

Στο τελευταίο draft ήταν το Νο.1 της διαδικασίας και οι Μάβερικς τον εμπιστεύτηκαν. Ο Κούπερ Φλαγκ είναι o rookie της σεζόν για τα όσα έκανε με τη φανέλα του Ντάλας σε μια δύσκολη σεζόν πάντως για την ομάδα του.

Ο απόφοιτος του Duke είχε 21.0 πόντους, 6.7 ριμπάουντ, 4.5 ασίστ και 1.2 κλεψίματα ανά ματς, κάτι που του έδωσε το βραβείο. Άφησε πίσω του τον Κον Κνίπλ των Χόρνετς και ΒιΤζέι Έτζκομπ των Σίξερς.

Το μέλλον του ανήκει και οι Μάβερικς θα χτίσουν πάνω σε εκείνον. Φέτος ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του σε πόντους, ασίστ, ριμπάουντ και κλεψίματα, κάτι που είχει να γίνει από τη rookie σεζόν του Μάικλ Τζόρνταν στους Μπουλς.