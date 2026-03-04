NCAA: «Έλαμψε» και πάλι ο Αβδάλας, double-double ο Στογιάκοβιτς!
Ακόμα μία νίκη πέτυχε το Βιρτζίνια Τεκ αυτή τη φορά επί των Μπόστον Ίγκλις με 72-63 και τον Νεοκλή Αβδάλα να κάνει άλλη μία εντυπωσιακή εμφάνιση.
Συγκεκριμένα ο Έλληνας φόργουορντ πέτυχε 15 πόντους (5/13 εντός παιδιάς, 4/6 τρίποντα, 1/2 βολές), ενώ μάζεψε 6 ριμπάουντ και μοίρασε 3 ασίστ, την ώρα που είχε και 1 κόψιμο σε 33 λεπτά συμμετοχής, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως τους 14 τους σημείωσε στο πρώτο ημίχρονο
Neo has our last 9 🔥🫡🇬🇷 pic.twitter.com/kRNC4kNvfd— Virginia Tech Men's Basketball (@HokiesMBB) March 4, 2026
Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς ξεχώρισε με το πανεπιστήμιο του Ιλνόι στη νίκη επί τους Όρεγκον με 54-80. Ο 21χρονος γκαρντ ήταν ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα του σημειώνοντας double - double, με 21 πόντους (7/12 σουτ εντός παιδιάς), 12 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
Το Μανμάουθ πέτυχε ακόμα μία νίκη, αυτή τη φορά επί των Χάσκις με 89-83. Ο Στέφανος Σπάρταλης ήταν εκ των πρωταγωνιστών για το κολέγιό του, σκοράροντας 15 πόντους (7/11 δίποντα), 4 ριμπάουντ σε 29 λεπτά συμμετοχής.
Το Σεντ Τζονς παρότι κέρδισε με 72-69 το ντέρμπι με το πανεπιστήμιο του τζωρτζτάουν, ο Λευτέρης Λιοτόπουλος δεν αγωνίστηκε καθόλου και παρέμεινε στον πάγκο.
Άποντος ήταν ο Απόστολος Ρούμογλου στην ήττα των Ρίτσμοντ Σπάιντερς επί των Ντέιτον Φλάιερς (65-60). Ο διεθνής φόργουορντ το μόνο που κατάφερε, ήταν να μαζέψει 4 ριμπάουντ και να κάνει ένα κλέψιμο.
