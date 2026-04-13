Ο Τζον Πουλακίδας δεσμεύεται με two-way συμβόλαιο με τους Μάβερικς και θα μπορούσε να απασχολήσει το ελληνικό μπάσκετ, αν τελικά πάρει διαβατήριο.

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ολοκλήρωσε τη σύντομη θητεία του τη φετινή σεζόν στο NBA, ο Τζον Πουλακίδας.

Στην τελευταία αναμέτρηση των Μάβερικς στην κανονική περίοδο του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο, ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ, άφησε πολύ θετικές εντυπώσεις, πραγματοποιώντας εμφάνιση καριέρας, τελειώνοντας το ματς κόντρα στους Μπουλς με 28 πόντους και οκτώ εύστοχα τρίποντα!

Απόδοση που αποτελεί ρεκόρ για τον ίδιο στο σύντομο διάστημα που βρίσκεται στον «μαγικό» κόσμο του NBA.

Το συμβόλαιό του

Ο Τζον Πουλακίδας στις αρχές του Μαρτίου δεσμεύτηκε με two-way συμβόλαιο, με τους Μάβερικς. Αυτό σημαίνει πως θα μπορεί να παίζει στο NBA με την ομάδα του Ντάλας, αλλά και με τη θυγατρική των Μάβερικς στην G-League, για τα επόμενα δύο χρόνια.

Μάλιστα, τον Σεπτέμβρη του 2025 είχε υπογράψει Exhibit 10 συμβόλαιο και με τους Κλίπερς, όμως η ομάδα του Λος Άντζελες τον άφησε ελεύθερο.

Με τους Μάβερικς ο Πουλακίδας έχει καταφέρει να κερδίσει χρόνο συμμετοχής στο NBA και αποκορύφωμα είναι η εμφάνιση κόντρα στους Μπουλς στο τελευταίο ματς της σεζόν για την ομάδα του, που τελείωσε τον αγώνα με 28 πόντους και οκτώ τρίποντα!

Το... μακρινό σενάριο για Ελλάδα

Ο 23χρονος Πουλακίδας δεν έχει (τουλάχιστον ακόμα) ελληνικό διαβατήριο και αποτελεί Έλληνα δεύτερης γενιάς. Φοίτησε για τέσσερα χρόνια στο διάσημο Πανεπιστήμιο «Yale» όπου στην τελευταία του σεζόν μέτρησε κατά μέσο όρο 19.4 πόντους με 41% στα τρίποντα.

Δεν επιλέχθηκε στο draft το προηγούμενο καλοκαίρι και διεκδίκησε την παρουσία του στο NBA μέσα από την G-League και πιο συγκεκριμένα με τους Σαν Ντιέγκο Κλίπερς (αρχικά) και στη συνέχεια με τους Τέξας Λέτζεντς, τη θυγατρική ομάδα των Μάβερικς.

Αν και εφόσον ο Πουλακίδας αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο θα μπει στην κατηγορία των νατουραλιζέ, πράγμα που σημαίνει πως σε πιθανή κλήση του στην Εθνική ομάδα, δεν είναι σίγουρο πως θα ενισχύσει την «επίσημη αγαπημένη», λόγω το ότι υπάρχουν ο Ντόρσεϊ, τα αδέλφια Μήτρου Λονγκ και ο Γουόκαπ.

Μάλιστα εφόσον πάρει στα χέρια του ελληνικό διαβατήριο δεν είναι απίθανο να ασχοληθούν μαζί του και οι «αιώνιοι». Ο Πουλακίδας όμως δύσκολα θα δείξει ενδιαφέρον, από τη στιγμή που κάνει την προσπάθειά του, προκειμένου να εδραιωθεί στο NBA.