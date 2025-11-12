Στογιάκοβιτς: Εντυπωσίασε ο γιος του Πέτζα στη νίκη του Illinois

Νίκος Καρφής
Στογιάκοβιτς

bet365

Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς έκανε μεγάλο ματς στη νίκη του Illinois επί του Texas Tech.

Πρωταγωνιστής ήταν ο γιος του Πέτζα Στογιάκοβιτς στην επικράτηση του Illinois επί του Texas Tech. Ο Αντρέι είχε κέφια και έτσι η ομάδα του επικράτησε με 81-77.

Στα 26 λεπτά που έμεινε στο παρκέ, είχε 23 πόντους με 3 ριμπάουντ και μια ασίστ. Ο Αντρέι ακόμα δεν έχει επιλέξει αν θα αγωνιστεί με την Εθνική Ελλάδος ή Σερβίας.

Πάντως πρόκειται για μια σπουδαία περίπτωση παίκτη που σίγουρα κάτι έχει πάρει από το πατέρα του, στο ταλέντο αλλά και στο σουτ. Το... μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει.

@Photo credits: Illinois Men's Basketball
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    NCAA Τελευταία Νέα