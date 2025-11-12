Στογιάκοβιτς: Εντυπωσίασε ο γιος του Πέτζα στη νίκη του Illinois
Πρωταγωνιστής ήταν ο γιος του Πέτζα Στογιάκοβιτς στην επικράτηση του Illinois επί του Texas Tech. Ο Αντρέι είχε κέφια και έτσι η ομάδα του επικράτησε με 81-77.
Στα 26 λεπτά που έμεινε στο παρκέ, είχε 23 πόντους με 3 ριμπάουντ και μια ασίστ. Ο Αντρέι ακόμα δεν έχει επιλέξει αν θα αγωνιστεί με την Εθνική Ελλάδος ή Σερβίας.
Πάντως πρόκειται για μια σπουδαία περίπτωση παίκτη που σίγουρα κάτι έχει πάρει από το πατέρα του, στο ταλέντο αλλά και στο σουτ. Το... μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει.
Andrej Stojakovic put on a show tonight in Champaign 🤩— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) November 12, 2025
23 points in 26 minutes off the bench 🔥 @IlliniMBB pic.twitter.com/CrVUtWnkR7
