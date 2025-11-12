Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς έκανε μεγάλο ματς στη νίκη του Illinois επί του Texas Tech.

Πρωταγωνιστής ήταν ο γιος του Πέτζα Στογιάκοβιτς στην επικράτηση του Illinois επί του Texas Tech. Ο Αντρέι είχε κέφια και έτσι η ομάδα του επικράτησε με 81-77.

Στα 26 λεπτά που έμεινε στο παρκέ, είχε 23 πόντους με 3 ριμπάουντ και μια ασίστ. Ο Αντρέι ακόμα δεν έχει επιλέξει αν θα αγωνιστεί με την Εθνική Ελλάδος ή Σερβίας.

Πάντως πρόκειται για μια σπουδαία περίπτωση παίκτη που σίγουρα κάτι έχει πάρει από το πατέρα του, στο ταλέντο αλλά και στο σουτ. Το... μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει.