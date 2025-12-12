Ο Μόντε Μόρις μαζί με μερικούς συμπαίκτες του από τον Ολυμπιακό και όχι μόνο έχουν ένα κοινό παρελθόν που τους συνδέει και δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για την άφιξή του στην Ελλάδα.

Ήταν μια φορά κι έναν καιρό οι Μόρις, Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Βεζένκοβ, Λεσόρ, Πίτερς, Μπέικον και Γκος. Αν ξεκινάει έτσι ένα κείμενο, ακούγεται λιγάκι σαν... ανέκδοτο ή σαν την εισαγωγή μιας ενδιαφέρουσας ιστορίας. Εμείς θα προτιμήσουμε το δεύτερο.

Όταν λέγεται ότι ο κόσμος είναι πολύ μικρός, ο χώρος του μπάσκετ έρχεται να το επιβεβαιώσει με απίστευτες συνδέσεις ανάμεσα σε παίκτες, συμπαίκτες και αντιπάλους να δημιουργούν όμορφες συμπτώσεις που στο άκουσμά τους θυμίζουν... παραμύθια. Η άφιξη του Μόντε Μόρις από τον «μαγικό» (ή και παραμυθένιο) κόσμο του NBA στον Ολυμπιακό δεν θα αποτελούσε εξαίρεση σε αυτόν τον ξεχωριστό κανόνα ειδικά όταν κουβαλά στις πλάτες του καριέρα οκτώ ετών στο κορυφαίο πρωτάθλημα.

Με συνολικά 426 συμμετοχές στο NBA, ο Μόρις είχε κατά μέσο όρο 9,4 πόντους, 3,6 ασίστ και 2,3 ριμπάουντ. Ακόμη κι αν φέτος δεν είχε τα στατιστικά των προηγούμενων χρόνων, η ποιότητά του δεν αλλάζει με πέρασμα από Νάγκετς, Γουίζαρντς, Πίστονς, Τίμπεργουλβς, Σανς και Πέισερς.

Το... ελληνικό draft του 2017

Όλα άρχισαν όμως το 2017 και όταν λέγεται ότι μερικά πράγματα είναι γραφτά, η ίδια η ζωή έρχεται να το επιβεβαιώσει. Ας ανατρέξουμε πίσω στις 22 Ιουνίου 2017 στο Φλιντ του Μίσιγκαν, όταν ο Μόντε Μόρις είχε καλέσει φίλους και συγγενείς σε έναν νοικιασμένο χώρο, έτοιμος να ζήσει το όνειρο που κυνηγούσε από παιδί, να γίνει draft στον «μαγικό» κόσμο του NBA. Λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη στιγμή, όμως, είχε κάνει μια στάση αλλού: στο κοιμητήριο Sunset Hills, μπροστά στον τάφο της γιαγιάς του, Σέρλεϊ Φέι, για να πάρει δύναμη. Τελικά το όνομά του... κατρακύλησε στη λίστα, ακούστηκε στο Νο 51, από τους Ντένβερ Νάγκετς, μία επιλογή που δεν τον ικανοποίησε.

Ωστόσο, η νύχτα αυτή έμελλε να αλλάξει τα πάντα για τον 30χρονο γκαρντ και να τον φέρει πιο κοντά από ποτέ στον νέο προορισμό της καριέρας του, τον Ολυμπιακό. Αρχικά δεν γίνεται να μην αναφερθεί ότι η Ελλάδα δεν του ήταν άγνωστο άκουσμα από πολύ νωρίτερα κι αυτό γιατί στο κολέγιο του Iowa State, είχε συμπαίκτες δύο πολύ γνώριμα πρόσωπα, τον Ναζ Μήτρου-Λονγκ, που πέρασε από τον Ολυμπιακό, και τον Γιώργο Τσαλμπούρη, που αγωνίζεται στον Πανιώνιο.

Αλλά ας επιστρέψουμε σε εκείνο το draft... Διεξήχθη στο Barclays Center του Μπρούκλιν και η δεξαμενή του ήταν γεμάτη... Ελλάδα! Eκεί ο Μόρις έγινε ντραφτ με πολλούς τωρινούς του συμπαίκτες στον Ολυμπιακό, όπως και με μερικούς που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ως αντιπάλους. Αρχικά, την πιο υψηλή θέση στο draft την είχε ο Φρανκ Νιλικίνα ο οποίος επιλέχθηκε από τους Νιου Γιορκ Νικς στη θέση νούμερο οκτώ κι έγινε ένας από τους μόλις δέκα διεθνείς underclassmen που παρέμειναν στο draft του NBA εκείνη τη χρονιά. Ο Νιλικίνα μάλιστα ήταν επίσης ένας από τους 20 παίκτες που προσκλήθηκαν στο green room το βράδυ του draft. Την παραμονή του draft, αγωνίστηκε στο Game 4 των τελικών της LNB Pro A με τη Στρασμπούρ και στη συνέχεια ταξίδεψε στο Μπρούκλιν για να συμμετάσχει αυτοπροσώπως στη διαδικασία. Μετά από εκείνη τη νύχτα, έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι με τη Στρασμπούρ που ηττήθηκε στους τελικούς από την Σαλόν.

Στη συνέχεια στη θέση νούμερο 40, επιλέχθηκε ο Ντουέιν Μπέικον από τους Πέλικανς που έγινε trade στους Χόρνετς το ίδιο βράδυ και φυσικά μας είναι γνωστός από το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό (2022-23), ενώ τώρα αγωνίζεται για λογαριασμό της νεοφώτιστης στη EuroLeague, Ντουμπάι BC.

Ακολουθεί, ο νυν συμπαίκτης του, Τάιλερ Ντόρσεϊ στο νούμερο 41 του draft στον δεύτερο γύρο από τους Χοκς υπογράφοντας διετές συμβόλαιο με την ομάδα της Ατλάντα. Εννέα θέσεις χαμηλότερα, στο στρογγυλό «50» επιλέχθηκε ο Ματίας Λεσόρ από τους Σίξερς, ενώ την περασμένη χρονιά είχε αποσυρθεί από το draft του 2016. Φυσικά, στην αμέσως επόμενη θέση επιλέχθηκε ο Μόντε Μόρις και λίγο πιο χαμηλά, στο «54» ο Άλεκ Πίτερς από τους Φοίνιξ Σανς. Αν και ήταν μέρος της ομάδας της Summer League εκείνης της χρονιάς, δεν αγωνίστηκε λόγω ενός κατάγματος που τον ταλαιπωρούσε στο δεξί πόδι, ωστόσο υπέγραψε two-way συμβόλαιο τον Σεπτέμβριο.

Στο νούμερο «55» ήταν ο πρώην... ερυθρόλευκος, Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος που επιλέχθηκε από τους Τζαζ και μετά από τη συμμετοχή του στη Summer League υπέγραψε διετές συμβόλαιο στην Παρτίζαν και αποχαιρέτησε το όνειρο του NBA. Σχεδόν από κάτω, στο νούμερο «57» ακολούθησε ο σταρ του Ολυμπιακού και νυν MVP της EuroLeague, Σάσα Βεζένκοβ, που έγινε draft από τους Μπρούκλιν Νετς. Αρχικά, είχε δηλώσει συμμετοχή στο NBA Draft του 2016, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πρώτης του σεζόν με την Μπαρτσελόνα. Ωστόσο, τελικά απέσυρε το όνομά του στις 13 Ιουνίου 2016, την καταληκτική ημερομηνία για τους διεθνείς παίκτες.

Στις 14 Ιανουαρίου 2021, οι Κλίβελαντ Καβαλίερς απέκτησαν τα δικαιώματα του Βεζένκοβ από τους Νετς, σε μία ανταλλαγή που έμπλεκε τον Τζέιμς Χάρντεν. Στις 23 Ιουνίου 2022, τα δικαιώματά του μετακινήθηκαν στους Σακραμέντο Κινγκς με τους οποίους υπέγραψε συμβόλαιο έναν χρόνο αργότερα, όπου κι αγωνίστηκε για μία σεζόν πριν επιστρέψει και πάλι στον Ολυμπιακό.

Ο Μόντε Μόρις θα αφιχθή στη EuroLeague και μπορεί τα... νερά να είναι άγνωστα για εκείνον, όμως θα βρει γνώριμες φυσιογνωμίες μέσα και στην ίδια του την ομάδα.