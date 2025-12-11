Ο Μόντε Μόρις θα καταφτάσει στην Ελλάδα για να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Πότε θα κάνει το ντεμπούτο του;

Ο Μοντέ Μόρις ετοιμάζεται για το πολυαναμενόμενο ταξίδι στην Ελλάδα, με το εισιτήριο του Ολυμπιακού να τον φέρνει στα ευρωπαϊκά παρκέ. Ένας ακόμα NBAer με μοναδική καριέρα και δικό του αφήγημα κάνει το μεγάλο υπερατλαντικό βήμα για να φέρει φρεσκάδα και ενέργεια στη EuroLeague.

Το Gazzetta σας είχε ενημερώσει πως οι δύο πλευρές βρίσκονταν σε συζητήσεις κι εν τέλει κατέληξαν σε συμφωνία έως και το τέλος της φετινής σεζόν. Ο Μόντε Μόρις άνηκε μέχρι πρότινος στο δυναμικό των Ιντιάνα Πέισερς με τους οποίους ποτέ δεν κατάφερε να... δέσει το γλυκό.

Ο νέος γκαρντ του Ολυμπιακού αναμένεται να φτάσει στη χώρα μας μέσα στο Σαββατοκύριακο και όπως είναι λογικό, το μυαλό όλων είναι στο πότε θα τον δουν να φορά τα «ερυθρόλευκα». Ακολουθεί η αναμέτρηση των Πειραιωτών στη Βαρκελώνη με την Μπαρτσελόνα για τη 15η αγωνιστική της EuroLeague, όπου και προφανώς δεν συμπεριλαμβάνεται, ωστόσο υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να τον δούμε μέσα στην διαβολοβδομάδα που έρχεται.

Ο Ολυμπιακός έχει δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την 16η και 17η στροφή της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης με τη Βαλένθια και τη Βιλερμπάν αντίστοιχα. Ο 30χρονος γκαρντ θα είναι όπως όλα δείχνουν στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα στη διπλή αγωνιστική και συγκεκριμένα στο δεύτερο παιχνίδι απέναντι στους Γάλλους στις 16 Δεκεμβρίου στις 21:15 για να είναι σίγουρα έτοιμος.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο νέος παίκτης της ομάδας του Πειραιά αφέθηκε ελεύθερος από τους Πέισερς στα τέλη του Νοεμβρίου.