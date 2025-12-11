Ο Μόντε Μόρις θα φορέσει τα «ερυθρόλευκα» και το Gazzetta σας παρουσιάζει τις καλύτερές του βραδιές στον... μαγικό κόσμο του NBA.

Ο Μόντε Μόρις ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Ελλάδα παίρνοντας εισιτήριο χωρίς επιστροφή για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ένας ακόμη NBAer με την δική του ξεχωριστή καριέρα και ιστορία θα κάνει το υπερατλαντικό άλμα για να δώσει νέα πνοή στη EuroLeague.

Στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, ήταν πάντα ο παίκτης εκείνος που έπαιρνε τις σωστές αποφάσεις, ωστόσο η μοίρα τα έφερε έτσι ώστε να μείνει χωρίς ομάδα, ενώ το προφίλ του και το IQ του είναι τέτοιο που τον κράτησε οκτώ χρόνια στο κορυφαίο πρωτάθλημα μέχρι να έρθει ο Ολυμπιακός.

Οι καλύτερές του βραδιές στο NBA

Στο Ντένβερ έμαθε μπάσκετ διαφορετικά. Έμαθε να παίζει μέσα σε ένα από τα πιο πολύπλοκα και «ευφυή» επιθετικά συστήματα της λίγκας. Στο πλευρό του Νίκολα Γιόκιτς, με μπροστάρη έναν οργανισμό που ήταν ανέκαθεν ανταγωνιστικός. βΣτην καλύτερή του χρονιά εκεί τη σεζόν 2021-22 σημείωσε 12,6 πόντους, 4,4 ασίστ, 3 ριμπάουντ, 48,4% εντός πεδιάς, 39,5% στο τρίποντο σε σχεδόν 30 λεπτά. Εκεί κιόλας πραγματοποίησε τις καλύτερες εμφανίσεις του.

Η πρώτη πραγματικά μεγάλη βραδιά του ήταν στις 29 Δεκεμβρίου του 2020 κόντρα στους Σακραμέντο Κινγκς που σκόραρε 24 πόντους στην ήττα των Νάγκετς με 115-125, όμως τα highlights είναι άλλα.

Από την 1η Ιουνίου 2021, όλοι θυμούνται τον Λίλαρντ με τους 55 πόντους. Λογικό. Αλλά η βραδιά που κράτησε ζωντανό το Ντένβερ ήταν του Μόντε. 28 πόντοι από τον πάγκο, σε 41 λεπτά, στις πιο υψηλές θερμοκρασίες ενός playoff thriller. Δύο τρίποντα στην πρώτη παράταση, δύο βολές στη δεύτερη για να «κλειδώσει» το 3-2. Σε ένα ματς που χρειαζόταν απόλυτη ψυχραιμία, ο Μόρις ήταν ψυχρός σαν πάγος.

Φυσικά δεν γίνεται να λησμονηθεί το buzzer beater του απέναντι στους Γουόριορς τον Φεβρουάριο του 2022, όπου χάρισε τη νίκη στο Ντένβερ με 117-116.