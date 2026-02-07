Γουόκαπ στο Gazz Floor by Novibet: «Έχουμε υπάρξει η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη χωρίς να πάρουμε το τρόπαιο»

Ο Τόμας Γουόκαπ τέθηκε στη διάθεση του Gazzetta στο Gazz Floor by Novibet και αναφέρθηκε στην αγωνιστική κατάσταση των Πειραιωτών, ενώ παράλληλα μίλησε και στα... ελληνικά στον Ιωάννη Παπαπέτρου.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στην EuroLeague, μετά την ήττα από την Ντουμπάι και επικράτησε της Βίρτους με 109-77 στο ΣΕΦ για την 27η αγωνιστική.

Το Gazz Floor powered by Novibet ήταν πλούσιο μετά την άνετη επικράτηση των «ερυθρόλευκων» και ο Τόμας Γουόκαπ τέθηκε στη διάθεση του Αχιλλέα Μαυροδόντη στον αέρα της εκπομπής και μίλησε για την αγωνιστική κατάσταση των Πειραιωτών, ενώ παράλληλα μίλησε και στα... ελληνικά στον Ιωάννη Παπαπέτρου.

Αναλυτικά

Για το αν νιώθει πως ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη μετά από αυτή την εμφάνιση: «Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν έχει σημασία τι πιστεύει ο καθένας. Το μόνο που έχει σημασία είναι το επόμενο παιχνίδι. Έχουμε υπάρξει η καλύτερη ομάδα στη Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια και δεν πήραμε το τρόπαιο. Πάμε μέρα με τη μέρα και θα προσπαθήσουμε να βελτιωνόμαστε».

Για την αποθέωση του Μπαρτζώκα: «Την άξιζε, εκείνος υπερασπίστηκε το σύλλογο την Τρίτη και οι φίλαθλοι το εκτίμησαν, αλλά όχι μόνο αυτό. Για την ομάδα και το μπάσκετ που παίζει του έδειξαν την εκτίμησή τους».

Για τη δύσκολη «διαβολοβδομάδα» και τα σκαμπανεβάσματα: «Είχαμε εξαρχής τη σωστή νοοτροπία για το παιχνίδι και ξέραμε ότι έπρεπε να έρθουμε εδώ με έξτρα κίνητρο και μας βοήθησαν οι οπαδοί μας πάρα πολύ με την ενέργειά τους απόψε».

Για το ότι οι φίλαθλοι ζήτησαν το τρόπαιο: «Κι εμείς θέλουμε το τρόπαιο!»

Η στιχομυθία με τον Ιωάννη Παπαπέτρου

Ξεκινώντας τη συζήτηση με τον Ιωάννη Παπαπέτρου: «Τι κάνεις φίλε; (στα ελληνικά)».

Στη συνέχεια: «Θα περίμενα να είσαι σε παραλία και να κάνεις μπάνια! Είναι τρομερό να σε βλέπω να χαμογελάς!».