Το μήνυμα του Φουρνιέ με την μπλούζα Μπαρτζώκα: «Προχωράμε σαν ένα!»

Ο Εβάν Φουρνιέ ανάρτησε στο X τη φωτογραφία της άφιξής του στο ΣΕΦ φορώντας μια μπλούζα με το πρόσωπο του Γιώργου Μπαρτζώκα, στέλνοντας μήνυμα ενότητας.

Ο Ολυμπιακός δεν άφησε περιθώριο αμφισβήτησης απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια, παίζοντας κυρίαρχο μπάσκετ στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και επιστρέφοντας με εμφατικό τρόπο στα θετικά αποτελέσματα, μετά την ήττα από τη Dubai Basketball στο Εμιράτο.

Από την πλευρά του, ο Εβάν Φουρνιέ εμφανίστηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας φορώντας μπλούζα με το πρόσωπο του Γιώργου Μπαρτζώκα. Ο Γάλλος γκαρντ έκανε μια ξεχωριστή στιλιστική επιλογή, φορώντας μπλούζα με το πρόσωπο του προπονητή του, ο οποίος κάνει τη χαρακτηριστική χειρονομία της σιωπής.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους του Ολυμπιακού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και, μετά το τέλος του αγώνα με τη Βίρτους, ο Φουρνιέ ανάρτησε τη φωτογραφία στο X με τη σημείωση: «Προχωράμε σαν ένα!», στέλνοντας μήνυμα ενότητας.