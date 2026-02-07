Ο Ντάνιελ Χάκετ σχολίασε την αποθέωση που γνώρισε από τους φίλους του Ολυμπιακού και μίλησε για την ιδιαίτερη σχέση με την πρώην ομάδα του.

Η Βίρτους παραδόθηκε στην ανωτερότητα του Ολυμπιακού και ο Ντάνιελ Χάκετ πέρασε στον πάγκο λίγα λεπτά πριν από το φινάλε της αναμέτρησης στο ΣΕΦ, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους οπαδούς των «ερυθρόλευκων». Ο Ιταλός γκαρντ μίλησε για μία από τις πιο δυνατές στιγμές στο φαληρικό στάδιο, όταν εισέπραξε το θερμό χειροκρότημα των φίλων των Πειραιωτών.

«Είμαι πραγματικά ευγνώμων. Αγαπώ αυτούς τους φιλάθλους, αγαπώ τον Ολυμπιακό, αγαπώ αυτό το κλαμπ. Υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός και μεγάλη εκτίμηση, τόσο για όσα προσπάθησα να προσφέρω φορώντας αυτή τη φανέλα, όσο και για όλα όσα μου πρόσφεραν οι φίλαθλοι στην Αθήνα. Τους ευχαριστώ από καρδιάς» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Στον Ολυμπιακό προσπάθησα να παίζω με καρδιά και πάθος, να δείξω τον πραγματικό χαρακτήρα μου στους φιλάθλους. Σε αντάλλαγμα, πήρα πάρα πολλά. Ο χρόνος μου εδώ, στην Αθήνα, ήταν ξεχωριστός, μαζί και οι δυσκολίες. Οι τραυματισμοί, τα πάντα. Δεν ξέρω… απόψε ήταν μια ιδιαίτερη βραδιά. Το μέλλον δεν είναι εγγυημένο. Δεν ξέρω αν αυτή θα είναι η τελευταία μου σεζόν που έρχομαι εδώ. Είμαι σχεδόν 39 και ο χρόνος περνάει. Θα κρατήσω αυτή τη στιγμή για να τη δείξω στα παιδιά μου, ως σύμβολο της ξεχωριστής σχέσης που έχω με αυτόν τον τόπο».

Για την απόλυτη κυριαρχία του Ολυμπιακού στον αγώνα, είπε: «Ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ physical ομάδα, παίζει εξαιρετικά ως σύνολο και έχει πολλές επιλογές. Φαίνεται πως φέτος βρίσκεται σε αποστολή. Από ένα σημείο και μετά, το θέμα δεν είχε να κάνει με το σκορ. Προσπαθήσαμε να δείξουμε την αξιοπρέπειά μας, να μείνουμε μέσα στο παιχνίδι με κάποιον τρόπο».

Σε ερώτηση για το γεγονός ότι το φετινό Final Four θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens, ανέφερε: «Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Όπως είπα, ο Ολυμπιακός δείχνει πνευματικά και σωματικά έτοιμος, και τον παρακολουθώ εδώ και χρόνια. Φέτος είναι πραγματικά τρομακτικός! Παρότι άλλαζαν παίκτες μέσα στον αγώνα, διατήρησαν υψηλή ποιότητα μπάσκετ σε όλη τη διάρκεια. Το Final Four φέτος γίνεται στο ΟΑΚΑ και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα φτάσουν μέχρι το τέλος. Χρειάζεται και τύχη, κι αυτό παίζει ρόλο. Θα τους υποστηρίξω και εύχομαι να κατακτήσουν το τρόπαιο».

Ο Ντάνιελ Χάκετ ρωτήθηκε για το αν αυτή είναι η τελευταία του χρονιά στο μπάσκετ και απάντησε: «Υπάρχει ακόμη καύσιμο στο ντεπόζιτο. Το θέμα είναι πνευματικό. Ακόμα δεν ξέρω. Θα μιλήσω με το κλαμπ, τη Βίρτους και τον μάνατζέρ μου. Αν τελικά αυτή είναι η τελευταία μου χρονιά, είναι ένας όμορφος τρόπος να κλείσει».