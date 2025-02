Γιόκιτς: «Μου αρέσει να παρακολουθώ τα ντέρμπι του Βελιγραδίου, μίλησα με τον Νέντοβιτς»

Το σχόλιο του Νίκολα Γιόκιτς για το ντέρμπι του Βελιγραδίου ανάμεσα στην Παρτίζαν και τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Ερυθρός Αστέρας ήταν ο θριαμβευτής του ντέρμπι του Βελιγραδίου, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν της Παρτίζαν με 73-71 μπροστά στους φίλους της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και βελτίωσαν το ρεκόρ τους στη Euroleague σε 14-10.

Ο σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς, Νίκολα Γιόκιτς, μετά τη νίκη της ομάδας του κόντρα στους Σίξερς, ερωτήθηκε από δημοσιογράφους για το σερβικό ντέρμπι, με τον ίδιο να δηλώνει μεγάλος λάτρης του Clasico του Βελιγραδίου.

When Nikola Jokić said

“I played in Serbia, brother” pic.twitter.com/Z6pjtBqpf9