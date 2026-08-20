Καβαλίερς: Έκαναν «δικό» τους τον Ουότσον σε τριπλό trade
Κάτοικος... Οχάιο ο Πέιτον Ουότσον! Ο 24χρονος παίκτης αφήνει τους Νάγκετς και μεταβαίνει στο Κλίβελαντ σε μια κίνηση που προκάλεσε... ντόμινο τριπλού trade.
Πιο συγκεκριμένα, οι Καβαλίερς έδωσαν ένα draft pick πρώτου γύρου στο Ντένβερ και τον Μαξ Στρους στους Κλίπερς. Η ομάδα του Γιόκιτς απέκτησε και ένα pick δεύτερου γύρου από τους Λος Άντζελες Κλίπερς.
Ο Ουότσον, που αποτελούσε διακαή πόθο των Cavs, υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο έναντι 88 εκατ. δολαρίων, με τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου να είναι player option. Την περυσινή σεζόν μέτρησε 14.6 πόντους, 4.9 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ ανά αγώνα σε 54 αγώνες.
Πρόκειται για μια μεταγραφή που ενισχύει σημαντικά τη θέση των φόργουορντ στην ομάδα ενόψει της νέας σεζόν στον «μαγικό κόσμο του NBA».
BREAKING: Cleveland, Denver and the Clippers have agreed on a trade sending Peyton Watson to the Cavaliers, Max Strus to LA, and an unprotected 2031 Cavs first-round pick and a 2032 Kings second-rounder to the Nuggets, sources tell ESPN.— Shams Charania (@ShamsCharania) August 19, 2026
Watson will sign a new four-year, $88… pic.twitter.com/hXqL3JvsU4
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