Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς πήραν τον Πέιτον Ουότσον σε μια κίνηση που συνοδεύτηκε από τριπλό trade.

Κάτοικος... Οχάιο ο Πέιτον Ουότσον! Ο 24χρονος παίκτης αφήνει τους Νάγκετς και μεταβαίνει στο Κλίβελαντ σε μια κίνηση που προκάλεσε... ντόμινο τριπλού trade.

Πιο συγκεκριμένα, οι Καβαλίερς έδωσαν ένα draft pick πρώτου γύρου στο Ντένβερ και τον Μαξ Στρους στους Κλίπερς. Η ομάδα του Γιόκιτς απέκτησε και ένα pick δεύτερου γύρου από τους Λος Άντζελες Κλίπερς.

Ο Ουότσον, που αποτελούσε διακαή πόθο των Cavs, υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο έναντι 88 εκατ. δολαρίων, με τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου να είναι player option. Την περυσινή σεζόν μέτρησε 14.6 πόντους, 4.9 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ ανά αγώνα σε 54 αγώνες.

Πρόκειται για μια μεταγραφή που ενισχύει σημαντικά τη θέση των φόργουορντ στην ομάδα ενόψει της νέας σεζόν στον «μαγικό κόσμο του NBA».