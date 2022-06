O Στιβ Κερ έφτασε τα εννιά πρωταθλήματα ως παίκτης και προπονητής και το Gazzetta... υποκλίνεται στον αθόρυβο πρωταγωνιστή των Γουόριορς.

Οι Γουόριορς επέστρεψαν στον θρόνο τους, έφτασαν τα επτά πρωταθλήματα στην ιστορία τους και βλέπουν το μέλλον με την ελπίδα πως θα αυξηθεί ο αριθμός μέσα από αυτή τη φοβερή ομάδα που έχει δημιουργηθεί. Το Γκόλντεν Στέιτ δημιούργησε τη δική του δυναστεία και πλέον μετρά 4 πρωταθλήματα στα τελευταία οκτώ χρόνια, όντας η κυρίαρχη δύναμη της λίγκας στην εποχή μας.

Ο Στεφ Κάρι είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής, ο Κλέι Τόμπσον το ιδανικό συμπλήρωμα, εξαιρετική δουλειά έκανε ο Γουίγκινς με τον Πουλ, με τον Γκριν να βελτιώνεται εντυπωσιακά από το τέταρτο ματς της σειράς και μετά. Όλα δούλεψαν ρολόι, όμως θα ήταν άδικο να μην μπει στην κουβένα το όνομα του Στιβ Κερ. Η χρυσόσκονη πέφτει δικαιολογημένα στους παίκτες, όμως ο head coach των πολεμιστών είναι εκείνος που κολλάει σωστά τα... κομμάτια του παζλ για να διατηρείται το franchise στον... αφρό τα τελευταία χρόνια. Το Gazzetta στέκεται στην ήρεμη δύναμη των Γουόριορς.

O...άρχοντας των δαχτυλιδιών

Ο Κερ είναι ένας συλλέκτης τίτλων και δαχτυλιδιών, αφού η καριέρα του είναι γεμάτη μεγαλες στιγμές. Ο Στιβ τα έχει καταφέρει περίφημα τόσο σαν παίκτης, αλλά και σαν προπονητής, δείχνοντας την κλάση του στον συγκεκριμένο χώρο από διαφορετικά πόστο. Με το Γκόλντεν Στέιτ μετρά τέσσερα πρωταθλήματα, αναλαμβάνοντας την ομάδα από τον Μαρκ Τζάκσον, ο οποίος δεν μπόρεσε να βρει τον τρόπο να οδηγήσει την ομάδα στον τίτλο. Ο Κερ από την πρώτη του σεζόν στην ομάδα, έφτασε στη Γη Της Επαγγελίας, εκμεταλλευόμενος στο έπακρο τα πλεονεκτήματα του κάθε παίκτη του. Εφάρμοσε ένα πιο ελεύθερο στυλ μπάσκετ, run n' gun, το οποίο ταίριαζε στην ομάδα του και της έδωσε τη δυνατότητα να λάμψει. Είδε την έφεση στο τρίποντο με τόσους σπουδαίους σουτέρ που διέθετε και όλα πήραν τον δρόμο τους. Και ο Κερ είναι ένας από τους λόγους που οι Γουόριορς είναι ένα από τα πιο ισχυρα brand names στον παγκόσμιο αθλητισμό. Η τελευταία δεκαετία εκτόξευσε την ομάδα και ο Στιβ έχει μεγάλο μερίδιο σε αυτό.

Στο παρελθόν έχει καταθέσει τα διαπιστευτήρια του και ως παίκτης, αφού ήταν σπουδαίος σουτέρ. Με δικό του καλάθι έχει πρωτάθλημα στους Μπουλς το 1997 στο Game 6 κόντρα στους Tζαζ του Στόκτον και του Μαλόουν. Με την παρέα του Τζόρνταν ανέβηκε τρεις φορές στο... Έβερεστ. Το 1996, το 1997 και το 1998. Το 1999 μεταπήδησε στους Σπερς για να πάρει το τέταρτο συνεχόμενο πρωτάθλημα, ενω το 2003 έβαλε το τελευταίο δαχτυλίδι του σαν παίκτης με το Σαν Αντόνιο.

Τα επιτεύγματα που... γιγαντώνουν τον μύθο του

Steve Kerr becomes the first male in 4 major professional sports to obtain 4+ championships as a PLAYER and COACH 👏🏾 pic.twitter.com/Z8H09DMmdH — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) June 17, 2022

Αρχικά ο Κερ όταν παίζει σειρά playoffs είναι σχεδόν απίθανο να χάσει σαν head coach. Έχει βρεθεί σε 24 σειρές της postseason και έχει πανηγυρίσει σε 22 εξ αυτών σε ένα πραγματικά απίθανο ποσοστό.

Επιπλέον έγινε ο πρώτος άνδρας στα 4 επαγγελματικά σπορ των ΗΠΑ (μπάσκετ, μπέιζμπολ, χόκεϊ, αμερικανικό football) με 4+ πρωταθλήματα σαν παίκτης και προπονητής. Επίσης κατέχει παραπάνω τίτλους από όλες τις ομάδες του ΝΒΑ εκτός των Λέικερς και των Σέλτικς. Μόνο τρεις εν ζωή στον πλανήτη έχουν τόσα δαχτυλίδια σαν τον Κερ. Μιλάμε για τον Πατ Ράιλι, τον Μπιλ Ράσελ και τον Φιλ Τζάκσον. Και αν όλα αυτά δεν σας συγκινούς, πως σας φαίνεται το γεγονός πως ο Κερ έχει αναδειχθεί πρωταθλητής στο 33% των 27 τελευταίων τελικών ΝΒΑ. Απίθανα πράγματα από έναν άνθρωπο που παίρνει πολύ λιγότερα credits από αυτά που πραγματικά αξίζει. Τέλος είναι ο μοναδικός στην ιστορία του ΝΒΑ που κατακτά πρωτάθλημα σε τέσσερις διαφορετικές δεκαετίες, δείχνοντας την συνέπεια και την προσήλωση του στον στόχο.

Steve Kerr becomes the only person in NBA history to win championships in FOUR straight decades 👏 pic.twitter.com/ib5oUkNPdw — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) June 17, 2022

GSW Head Coach Steve Kerr is on my Mount Rushmore of NBA coaches with Pat Riley, Phil Jackson, Red Auerbach and Greg Popovich. June 17, 2022

Τέλος έχει κερδίσε το 12% όλων των τελικών στην ιστορία της λίγκας, ενω έγινε ο έβδομος ever με 9 πρωταθλήματα σαν παίκτης και προπονητής, με τον Φιλ Τζάκσον να είναι ο τελευταίος που το καταφέρνει. Δεν είναι τυχαίο πως ο θρύλος Μάτζικ Τζόνσον τον τοποθέτησε στο θρυλικό Mount Rushmore, φτιάχνοντας μια ειδική ενότητα για τους προπονητές και εκεί έβαλε εκτός του Κερ, τον Πατ Ράιλι, τον Φιλ Τζάκσον, τον Ρεντ Άουερμπαχ και τον Γκρεγκ Πόποβιτς.

H ήρεμη δύναμη που έχει τον απόλυτο σεβασμό των παικτών

Ένα πράγμα που δεν μπόρεσε να φτιάξει ο προκάτοχος του Μαρκ Τζάκσον, ήταν να δημιουργήσει ένα όμορφο κλίμα στα αποδυτήρια και να κάνει τους παίκτες να λατρεύουν να παίζουν για εκείνον. Ο Στιν Κερ που ξέρει να διαχειρίζεται υπέροχα τους παίκτες του και να τους φτιάχνει το κατάφερε κι αυτό. Οι σχέσεις με τους παίκτες του, με τους σταρ του είναι πραγματικά ότι ονειρεύεται ο κάθε προπονητής που θέλει να φτάσει ψηλά. «Η μεγαλύτερη αλλαγή που είδα στον Κερ είναι η εμπιστοσύνη του στο προπονητικό του επιτελείο. Ένα από τα αγαπημένα του πράγματα για εκείνον είναι πως γνωρίζει καλά όσα πράγματα δεν ξέρει. Επίσης στους Γουόριορς εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλο και αυτό είναι το σημαντικότερο», ήταν τα λόγια του Ντρέιμοντ Γκριν.

Ο Κερ δεν σταματά λεπτό να αποθεώνει τους παίκτες του και το είχε κάνει για τον Στεφ Κάρι μετά το break στο Game 4 μέσα στη Βοστώνη που ήταν καθοριστικό για την τελική έκβαση της σειράς. «Η δύναμη και ο χαρακτήρας του ταιριάζουν με την ικανότητα και το επίπεδο της προετοιμασίας του. Ενδιαφέρεται τόσο πολύ, δουλεύει τόσο σκληρά. Όταν θα τελειώσω με την προπονητική, θα κοιτάζω πίσω και τον ευχαριστώ», είχε αναφέρει για τον κορυφαίο σουτέρ της ιστορίας.

Στις 17 Απρίλη είχε αποκαλέσει Hall Of Famer τον Ντρέιμοντ Γκριν. H φόρμουλα του basketball reference που μετρά την πιθανότητα να γίνει κάποιος παίκτης Ηall Of Fame πλέον τον δίνει στο 76.8% μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Όσο για τον Κλέι ο Κερ είπε μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. «Ήταν δύσκολο για τον Κλέι όλο αυτό που πέρασε, έτσι η επιστροφή του ήταν ξεχωριστή για εμάς τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ». Από την πλευρά του ο Τόμπσον είπε για τον προπονητή του. «Η γνώση του Κερ για το παιχνίδι, για το άθλημα μας δεν μπορεί να περιγραφεί. Δεν συγκρίνεται. Ο Στιβ είναι ένας σπουδαίος ηγέτης».

Η ήρεμη δύναμη των Γουόριορς λοιπόν ακούει στο όνομα Στιβ Κερ και απολαμβάνει την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό των παικτών του. Ένας υπέροχος άνθρωπος που κοσμεί το ΝΒΑ και τους πολεμιστές, καταφέρνοντας να δημιουργήσει ένα group πρωταθλητών που έχει αναπτύξει ένα DNA νικητή όλα τα αυτά τα χρόνια, πανηγυρίζοντας πολλές φορές το πρωτάθλημα στο τέλος του δρόμου.

Φυσικά έμαθε πάρα πολλά δίπλα στον Φιλ Τζάκσον που τον είχε προπονητή στους Μπουλς και φυσικά στο πλάι του Γκρεγκ Πόποβιτς σαν παίκτης αρχικά και σαν assistant στη συνέχεια. Με τέτοιους δασκάλους, ήταν αδύνατο να αποτύχει. Πήρε τα κατάλληλα εφόδια για να γράψει τη δική του ιστορία στον χώρο του ΝΒΑ και της προπονητικής.

Το ξέσπασμα του δακρυσμένου Κερ για το μακελειό στο Τέξας

A very emotional and frustrated Steve Kerr spoke about the shooting in Uvalde, Texas pic.twitter.com/bmQYMskcti — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) May 24, 2022

Ο Στιβ Κερ είναι ένας άνθρωπος που πάντα μιλάει και δεν κρύβεται για τα σοβαρά θέματα που απασχολούν την χώρα του. Το ίδιο έκανε με αφορμή το μακελειό στο δημοτικό σχολείο του Τέξας, καθώς εξαπέλυσε επίθεση στους 50 γερουσιαστές λέγοντας:

«Πότε θα κάνουμε κάτι; Έχω κουραστεί να έρχομαι εδώ και να δίνω συλλυπητήρια στις κατεστραμμένες οικογένειες. Έχω κουραστεί να υπάρχει ενός λεπτού σιγής. Αρκετά! Υπάρχουν 50 γερουσιαστές αυτή τη στιγμή που αρνούνται να ψηφίσουν το νομοσχέδιο για οπλοκατοχή, το οποίο βρίσκεται εκεί για δύο χρόνια. Και υπάρχει λόγος που δεν θα το ψηφίσουν: Για να διατηρήσουν την εξουσία» είπε αρχικά ο Στιβ Κερ και συνέχισε:

Σας ρωτάω, Μιτς ΜακΚόνελ, όλους εσάς τους γερουσιαστές που αρνείστε να κάνετε οτιδήποτε για τη βία, τους πυροβολισμούς στα σχολεία, τους πυροβολισμούς στα σουπερμάρκετ, σας ρωτώ: Θα βάλετε τη δική σας επιθυμία για εξουσία πάνω από τις ζωές των παιδιών μας; Γιατί έτσι φαίνεται. Αυτό κάνουμε κάθε εβδομάδα».

Και κατέληξε: «Αρκετά! Θέλω όμως όσοι το ακούνε αυτό να σκεφτούν τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Πώς θα νιώθατε εάν συνέβαινε σε εσάς αυτό; Δεν γίνεται απλά να καθόμαστε εδώ και απλά να κάνουμε ενός λεπτού σιγής και μετά να βγούμε και να φωνάζουμε 'πάμε Ουόριορς ή πάμε Μάβερικς'. Μας κρατούν όμηρους 50 γερουσιαστές στην Ουάσιγκτον που αρνούνται να το θέσουν ακόμη και σε ψηφοφορία, παρά τα όσα θέλουμε εμείς οι Αμερικανοί. Δεν θα το ψηφίσουν γιατί θέλουν να κρατήσουν τη δική τους εξουσία. Είναι αξιολύπητο. Αρκετά!».

Αληθινός, ντόμπρος, παράδειγμα προς μίμηση!