Ο Στιβ Κερ έφτασε τους 9 τίτλους στην καριέρα του ως παίκτης και ως προπονητής, ενώ το ποσοστό επιτυχίας του στην διαδικασία των playoffs... ζαλίζει.

«Ενδέχεται να είναι ο πιο απίθανος τίτλος μόνο από άποψη όπου βρισκόμαστε τα τελευταία δυο χρόνια με τους τραυματισμούς των Κλέι, Ντρέιμοντ, Στεφ στο τέλος του έτους.

Αλλά έχω ευλογηθεί. Περιτριγυρίζομαι από σούπερ σταρ - και αν κάνετε παρέα με σούπερ σταρ, συμβαίνουν καλά πράγματα. Αυτός ο Κάρι είναι ο λόγος για όλα αυτά» ήταν τα λόγια του Στιβ Κερ λίγο μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος απέναντι στους Σέλτικς!

Παρόλα αυτά, και ο ίδιος δεν μπορεί να βγει από την εξίσωση της επιτυχίας, αφού τα κατορθώματά του τον οδηγούν στον τίτλο του «μίδα» για το ΝΒΑ. Με το τελευταίο δαχτυλίδι έφτασε πλέον τα 9 στην καριέρα του. Τέσσερα ως προπονητής και πέντε ως παίκτης, έχοντας σηκώσει την κούπα τρεις φορές με τους Σικάγο Μπουλς και δύο με τους Σαν Αντόνιο Σπερς. Ξεκίνησε από την rookie χρονιά του ως προπονητής των Γουόριορς το 2014/15 και φτάνει μέχρι σήμερα να κυνηγάει την δεκάδα των δαχτυλιδιών.

Steve Kerr has won 33% of the last 27 NBA Finals. pic.twitter.com/tpAFdem6JU