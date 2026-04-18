Οι Σανς επικράτησαν των Γουόριορς στο play-in, κατέκτησαν την 8η θέση της Δύσης και ετοιμάζονται για τη μεγάλη πρόκληση απέναντι στους πρωταθλητές Θάντερ.

Οι Σανς βρήκαν τον άνθρωπό τους την πιο κρίσιμη στιγμή της σεζόν. Σε ένα παιχνίδι με χαρακτήρα τελικού, το Φοίνιξ βρήκε τον απόλυτο πρωταγωνιστή στο πρόσωπο του Τζέιλεν Γκριν, ο οποίος με εμφάνιση σούπερ σταρ οδήγησε την ομάδα του στη νίκη (111-96) επί των Γουόριορς και στην επιστροφή στα play offs.

Από το πρώτο λεπτό φάνηκε πως ο 22χρονος γκαρντ ήταν αποφασισμένος να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, όντας ασταμάτητος ενώ αμυντικά, ήταν εξίσου καθοριστικός.

Οι 36 πόντοι του δεν λένε όλη την ιστορία. Τα 6 ριμπάουντ, οι 4 ασίστ, αλλά κυρίως η συνολική του παρουσία στο παρκέ έδωσαν στους Σανς τον ρυθμό και την αυτοπεποίθηση που χρειάζονταν σε ένα τόσο απαιτητικό παιχνίδι.

Το Φοίνιξ κατάφερε να περιορίσει τα δυνατά σημεία των Γουόριορς και να επιβάλει το δικό του παιχνίδι. Σε ένα ματς που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και στη διαχείριση των κρίσιμων κατοχών, οι Σανς έδειξαν πιο έτοιμοι, πιο «πεινασμένοι» και κυρίως πιο αποφασισμένοι να μην αφήσουν την ευκαιρία να χαθεί.

Η πρόκριση αυτή τώρα τους βάζει μπροστά σε μία μεγαλύτερη πρόκληση, καθώς θα αντιμετωπίσουν τους πρωταθλητές Θάντερ στα play offs.