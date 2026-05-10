Ο Στιβ Κερ ανανέωσε τη συνεργασία του με τους Γουόριορς και θα παραμείνει στο Σαν Φρανσίσκο για άλλα δύο χρόνια.

Μετά από εβδομάδες συζητήσεων και έντονη φημολογία, ο Στιβ Κερ θα συνεχίσει την καριέρα του στον Γουόριορς για άλλα δύο χρόνια.

Η ομάδα του Σαν Φρανσίσκο ανανέωσε τη συνεργασία της με τον Αμερικανό τεχνικό, ο οποίος θα παραμείνει στον σύλλογο της... καρδιάς του για 13η σεζόν ως προπονητής.

Οι δύο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία, έπειτα από τρεις εβδομάδες έντονων συζητήσεων και τελικά κατέληξαν να πορευτούν μαζί για ακόμη δύο χρόνια.

Οι Γουόριορς πραγματοποίησαν απογοητευτική πορεία τη φετινή σεζόν, τερματίζοντας στην 10η θέση της regular season, ενώ έμεινα εκτός play-offs από τους Σανς.