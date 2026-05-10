Γουόριορς: Παραμένει για άλλα δύο χρόνια ο Στιβ Κερ!
Μετά από εβδομάδες συζητήσεων και έντονη φημολογία, ο Στιβ Κερ θα συνεχίσει την καριέρα του στον Γουόριορς για άλλα δύο χρόνια.
Η ομάδα του Σαν Φρανσίσκο ανανέωσε τη συνεργασία της με τον Αμερικανό τεχνικό, ο οποίος θα παραμείνει στον σύλλογο της... καρδιάς του για 13η σεζόν ως προπονητής.
Οι δύο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία, έπειτα από τρεις εβδομάδες έντονων συζητήσεων και τελικά κατέληξαν να πορευτούν μαζί για ακόμη δύο χρόνια.
Οι Γουόριορς πραγματοποίησαν απογοητευτική πορεία τη φετινή σεζόν, τερματίζοντας στην 10η θέση της regular season, ενώ έμεινα εκτός play-offs από τους Σανς.
BREAKING: Steve Kerr has agreed on a new two-year contract to return as head coach of the Golden State Warriors, Dan Eveloff and Rick Smith of @PrioritySports tell me, @anthonyVslater and @ramonashelburne. After three weeks of extensive conversations, Kerr and the Warriors agreed… pic.twitter.com/nLwcpOLJZb— Shams Charania (@ShamsCharania) May 10, 2026
