Ο Κερ αποθεώνει τον Κάρι: «Οταν σταματήσω, θα κοιτάζω πίσω και θα τον ευχαριστώ» (vids)

Ο Στιβ Κερ δεν θα μπορούσε να κάνει αλλιώς. Σε κάθε πιθανή ευκαιρία αποθεώνει τον Στεφ Κάρι. Και όχι άδικα.

Οι NBA Finals γεννούν θρύλους. Ο Στεφ Κάρι δεν περίμενε τους φετινούς για να προσθέσει ακόμη ένα κομμάτι ψηφιδωτού στον δικό του. Μόνο που για τον προπονητή του, Στιβ Κερ κάθε φορά, μοιάζει σαν την πρώτη φορά.

Στο ημίχρονο του Game 4, ακόμα, ο Κερ ρωτήθηκε για την ικανότητα του Κάρι να σκοράρει. Η απάντησή του θύμισε κάτι από τον... δάσκαλό του, τον Γκρεγκ Πόποβιτς: «Είναι καλός στο μπάσκετμπολ».

Η απόκρισή του σήμανε και την αποχώρησή του από το τηλεοπτικό κάδρο, με τη ρεπόρτερ να προλαβαίνει να... σκάσει ένα χαμόγελο.

Λίγο αργότερα, και αφού ο Κερ είχε ηρεμήσει με την επικράτηση των Γουόριορς (107-97) για το 2-2 έγινε περισσότερο συγκεκριμένος. «Η δύναμη και ο χαρακτήρας του ταιριάζουν με την ικανότητα και το επίπεδο της προετοιμασίας του. Ενδιαφέρεται τόσο πολύ, δουλεύει τόσο σκληρά. Όταν θα τελειώσω με την προπονητική, θα κοιτάζω πίσω και τον ευχαριστώ».

