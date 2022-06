Οι Γουόριορς επέστρεψαν στον θρόνο και το Gazzetta υποκλίνεται στον... εξωγήινο Στεφ Κάρι που δεν σταματά να μαγεύει τα πλήθη, βρίσκοντας μια θέση ανάμεσα στους κορυφαίους της ιστορίας.

Οι Γουόριορς καθάρισαν τους Σέλτικς μέσα στη Βοστώνη και επέστρεψαν στον θρόνο τους μετά το 2018. Πανηγύρισαν το τέταρτο πρωτάθλημα τους τα τελευταία οκτώ χρόνια, δείχνοντας πως είναι οι απόλυτοι κυρίαρχοι του παιχνιδιού. Μια ομαδάρα της εποχής μας με έναν μεγάλο πρωταγωνιστή. Ο Στεφ Κάρι οδήγησε το Γκόλντεν Στέιτ στο έβδομο πρωτάθλημα της ιστορίας του και δεν γινόταν να μην αναδειχθεί MVP των τελικών, αφήνοντας όλο τον πλανήτη με το στόμα ανοιχτό.

Η Βοστώνη πάλεψε, αλλά ο Κάρι γνώριζε πολύ καλά πως δεν γινόταν να χάσει το δαχτυλίδι του, μια στιγμή που τον έκανε να λυγίσει από συγκίνηση και χαρά. Ο κορυφαίος σουτέρ της ιστορίας έβαλε άλλο ένα... παράσημο στην σπουδαία καριέρα του και το Gazzetta γράφει για τον... μάγο που ανήκει πλέον στο TOP 10 των σπουδαιότερων παικτών της ιστορίας. Έχει μπει στην... κουβέντα με τον νέο του θρίαμβο.

Ο Κάρι είναι ο ηγέτης, ο ιθύνων νους αυτής της ομάδας, ο σταρ που ανεβάζει και όλους τους υπολοίπους και τους κάνει να ξεπερνούν τον εαυτό τους τις περισσότερες φορές. Ειδικά στο Γκόλντεν Στέιτ, με ένα του τρίποντο μπορεί να ανάψει τη... σπίθα και να βάλει φωτιά στις κερκίδες. Είναι ο παίκτης του ΝΒΑ που ηλεκτρίζει τα πλήθη περισσότερα από κάθε άλλον και το κάνει χωρίς να χρειάζεται να καρφώσει.

O Kάρι είναι ο κορυφαίος σκόρερ των Ουόριορς, ο καλύτερος πασέρ της ομάδας, φυσικά ο καλύτερος σουτέρ που έχει δει ποτέ το άθλημα. Κουμανταδόρος του παιχνιδιού και πάντα ξέρει τι πρέπει να κάνει μέσα στο παρκέ για να ανεβάσει την ομάδα του. Στον επιθετικό τομέα αποτελεί τον παίκτη που περνάνε όλα από αυτόν, τόσο σε εκτέλεση όσο και σε δημιουργία. Οι... πολεμιστές δίχως εκείνον στο παρκέ χάνουν τον προσανατολισμό τους στην επίθεση, όπως συμβαίνει στην άμυνα όταν έλειπε ο Ντρέιμοντ Γκριν.

Ο Στεφ κάνει τους Γουόριορς συναρπαστικούς, μαγευτικούς, απρόβλεπτους, αφού μπορεί να σταματήσει και να σουτάρει από παντού πάνω στο γήπεδο. Δεν μπορείς να αφαιρεθείς ούτε ένα λεπτό γιατί θα σε σκοτώσει, ενώ αν επιστρατευτούν double teams και παγίδες πάνω του όπως συμβαίνει συνήθως, θα βρει τον ελεύθερο παίκτη με την πάσα του και εκείνος το μόνο που θα έχει, είναι να σκοράρει αμαρκάριστος. Ένα... σχολείο για το πως πρέπει να κινείται ένας παίκτης πάνω στο παρκέ με και χωρίς τη μπάλα. Ανυπέρβλητος, ανεξάντλητος, μέγας!

Only 6 players in NBA history have 4 rings, multiple league MVPs, and a Finals MVP:



LeBron James, Michael Jordan, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Tim Duncan and, now, Steph Curry. pic.twitter.com/KTEVeCz7XJ