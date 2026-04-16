Κλίπερς - Γουόριορς 121-126: Aνατροπή με απίθανο Κάρι και.... τελικός για τα playoffs
Φοβερά πράγματα στο Λος Άντζελες. Οι Γουόριορς με μια τρελή ανατροπή, επικράτησαν με 126-121 των Κλίπερς και έτσι θα διεκδικήσουν την είσοδο στα playoffs απέναντι στους Σανς.
Κορυφαίος για τους πολεμιστές ο Στεφ Κάρι που τελείωσε την αναμέτρηση με 35 πόντους δειχνοντας για άλλη μια φορά την κλάση του. Πορζίνγκις και Σάντος είχαν από 20 πόντους.
Στον αντίποδα ο Μάθουριν είχε 23 πόντους και οι Γκάρλαντ και Λέοναρντ σταμάτησαν στους 21 πόντους. Μέσα στην έδρα τους οι Κλίπερς δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν όπως ήθελαν το ματς και οι Γουόριορς απέδρασαν με ένα διπλό-χρυσάφι.
Oι Κλίπερς τελειώνουν τη σεζόν τους χωρίς να μπουν στην postseason.
