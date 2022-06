Ο Κλέι Τόμπσον μόλις είπε την πιο όμορφη ιστορία του κόσμου. Μία ιστορία λύτρωσης. Ένα γραμμάτιο που περίμενε να εξοφληθεί και κανείς δεν γνώριζε αν θα τα κατάφερνε. Ο Τόμπσον αποδείχτηκε συνεπής. Και είναι ξανά πρωταθλητής!

Ο Κλέι Τόμπσον καυχήθηκε πως έχει μνήμη ελέφαντα. Δεν λέει ψέματα. Στο μυαλό του, εκείνη τη στιγμή που μεσολαβεί ανάμεσα στην κόρνα της γραμματείας και της μουσικής που αρχίζει να παίζει δυνατά, ο Τόμπσον θυμήθηκε μεμιάς τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Δύο απανωτοί και σοβαροί τραυματισμοί. Ο δεύτερος (ρήξη αχίλλειου) μπορεί να αποβεί «δολοφόνος καριέρας». Όχι για τον Τόμπσον.

Η στιγμή πέρασε. Και ο Τόμπσον επανήλθε στο παρόν. Γύρω του όλοι πανηγυρίζουν. Έχουν περάσει 1.099 ημέρες από τη στιγμή που υπέστη τη ρήξη χιαστού. Τον πρώτο τραυματισμό του.

Όλη η φασαρία τον έκανε να ξεχάσει τις φορές που έπρεπε να μπει σε μία πισίνα για να κάνει ασκήσεις. Τις μέρες που περνούσαν, χωρίς να μπορεί να πιάσει μία μπάλα. Ήταν ο απαγορευμένος καρπός. Τον ήθελε σαν τρελός, αλλά έπρεπε να κάνει υπομονή.

Μα όλα αυτά είναι πια περασμένα ξεχασμένα. Περίπου σαν περσινά ξινά σταφύλια. Ο γκαρντ των πρωταθλητών θυμήθηκε την περσινή σεζόν. Και την προηγούμενη.

"I can't wait to retweet that thing. Freakin' bum." Klay's been keeping receipts 🤣 pic.twitter.com/WJReCAVukK

«Έχω μνήμη ελέφαντα, δεν ξεχνάω. Πολλοί μας κλώτσησαν όταν βρισκόμασταν στο έδαφος», είπε στη συνέντευξη Τύπου των νικητών.

Και ανέφερε ένα παράδειγμα από τη φετινή σεζόν. Και έναν παίκτη των Μέμφις Γκρίζλις, τον Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ, ο οποίος τόλμησε να αναφέρει στο twitter ότι οι Γουόριορς ξόφλησαν. «Ανυπομονώ να το κάνω retweet. Με τον παλιό αλήτη. Με τσάντισε τόσο. Με τον παλιό κλόουν. Μας κοροϊδεύουν, ενώ έχουμε βρεθεί στη θέση σου και ξέρουμε; Οι τύποι του twitter που δείχνουν με το δάκτυλο», ήταν τα λόγια του.

Ο Κλέι Τόμπσον δεν χρησιμοποίησε τη λύτρωσή του για να δακρύσει. Το είχε κάνει αρκετές εβδομάδες νωρίτερα. Όταν έβλεπε τους συμπαίκτες να αγωνίζονται. Μα εκείνος έπρεπε να περιμένει λίγο ακόμη.

Στην εορταστική περίπτωση διάλεξε να χορέψει. Μαζί με τον Στεφ Κάρι. «Το μόνο που κάνουμε είναι να πετυχαίνουμε τρίποντα και να παίρνουμε πρωταθλήματα. Σε αγαπάω αδερφέ», ήταν τα λόγια του προς τον Κάρι. Δεν χρειάστηκε να πει κάτι παραπάνω. Και οι δύο έσκασαν στα γέλια και χόρεψαν με την ψυχή τους.

“All we do is shoot threes and win championships!” 💦



Splash brothers are really like that @StephenCurry30 @KlayThompson



(via @NBA)pic.twitter.com/FjU7H7NzLz