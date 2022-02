Nετς και Λέικερς παραπαίουν και δεν δικαιολογούν σε καμιά περίπτωση τον τίτλο του φαβορί που είχαν στο ξεκίνημα της σεζόν.

Στο ξεκίνημα της σεζόν υπήρχαν δύο φαβορί για τον τίτλο. Στην Ανατολή οι Νετς και στη Δύση οι Λέικερς, με τους Μπακς και τους Σανς να τους ακολουθούν.

Βρισκόμαστε στις 14 Φλεβάρη και τόσο το Μπρούκλιν όσο και οι λιμνάνθρωποι δεν κάνουν κάτι για να δεχθούν... αγάπη από τους φιλάθλους του. Όχι μόνο δεν παίζουν σαν διεκδικητές, αλλά με τις τελευταίες εμφανίσεις του έχουν βάλει σε κίνδυνο ακόμα και την είσοδο τους στο play in τουρνουά. Το Gazzetta γράφει για τις δύο απογοητεύσεις της σεζόν που αν δεν συμμορφωθούν γρήγορα θα έχουν μεγαλύτερα προβλήματα.

Η φετινή σεζόν ξεκίνησε για όνειρα για τους Νετς, οι οποίοι ήταν το φαβορί για τον τίτλο, κάτι που δεν κατάφεραν πέρυσι αφού οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο τους... έκρυψαν τον δρόμο.

Στο ξεκίνημα της σεζόν δεν είχαν στα ματς τους τον ανεμβολίαστο Κάιρι Ίρβινγκ, ωστόσο αυτό δεν τους ενόχλησε. Ο Κέβιν Ντουράντ ήταν σε εξαιρετική κατάσταση και υποψήφιος MVP, ο Χάρντεν έδινε πολύτιμες βοήθειες και το Μπρούκλιν βρισκόταν στην κορυφή της Ανατολής. Όμως από τη στιγμή που τραυματίστηκε ο KD, οι Νετς διαλύθηκαν και κινδυνεύουν να μείνουν ακόμα και εκτός play in τουρνουά αν δεν συμμορφωθούν.

Το Μπρούκλιν περιμένει πως και πως την επιστροφή του Ντουράντ και μετρά 11 σερί ήττες, όντας η ομάδα με τις χειρότερες εμφανίσεις τον τελευταίο καιρό. Είναι φυσικά η ομάδα με τα περισσότερα αρνητικά αποτελέσματα μέσα στο 2022 και το βαρέλι δεν έχει πάτο. Στην καλύτερη ο Ντουράντ θα επιστρέψει στα τέλη Φλεβάρη, ενώ στην χειρότερη η επιστροφή του υπολογίζεται στις 21 Μάρτη. Θα τους βρει σε θέση play in τουρνουά ή θα αναγκαστεί να τους κουβαλήσει πάλι.

Κακά τα ψέματα η ασφάλεια που δίνει ο Ντουράντ στους Νετς είναι απίστευτη και χωρίς αυτόν είναι μια μετριότατη ομάδα που θα χαροπάλευε να μπει στα playoffs. Ποιος μπορεί να ξεχάσει άλλωστε και το κουβάλημα στα περσινά playoffs, εκεί όπου δεν είχε ουσιαστική βοήθεια από κανέναν.

Ο Κάιρι Ίρβινγκ και η απόφαση του να μην εμβολιαστεί έφερε σε δύσκολη θέση τους Νετς, οι οποίοι στο ξεκίνημα της σεζόν τον έθεσαν εκτός ομάδας για να μην διαταραχθεί η χημεία, αφού θα μπορούσε να παίξει μόνο στα εκτός έδρας. Το Μπρούκλιν δεν έμαθε να παίζει με τον Uncle Drew και αυτό φαίνεται και τώρα που γύρισε τουλάχιστον στις εκτός έδρας αποστολές.

Ο Ίρβινγκ δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να βοηθήσει την ομάδα, η οποία εξαρτάται σε τεράστιο βαθμό από τον ηγέτη Ντουράντ. Ο KD τους είχε πρώτους στην Ανατολή όταν έπαιζε, ενώ πλέον οι Νετς έχουν πέσει 9οι.

Η κατάσταση με τον Ίρβινγκ και το μία μέσα, μία έξω δημιουργεί ανισορροπία και αβεβαιότητα στην ομάδα που συνεχώς πρέπει να αλλάζει πλάνα στο επιθετικό και αμυντικό κομμάτι από ματς σε ματς. Ο Στιβ Νας έχει μια πολύ δύσκολη εξίσωση να λύσει και μέχρι τώρα δεν δείχνει να τα έχει καταφέρει. Αν δεν το κάνει γρήγορα γιατί έτσι κι άλλιως ο Ίρβινγκ δεν δείχνει διατεθειμένος να εμβολιαστεί, το Μπρούκλιν θα χάσει άλλη μια σεζόν που ξεκίνησε με μεγάλες προσδοκίες.

Μέσα σε όλα αυτά υπήρχε και ο Τζέιμς Χάρντεν που δεν θύμισε σε καμιά περίπτωση τις απίθανες σεζόν που έκανε με τους Ρόκετς. Το χειρότερο ήταν πως σκεφτόταν εδώ και καιρό τον τρόπο που θα αποχωρήσει από την ομάδα και αυτό έφερε μεγάλη αναστάτωση στους Νετς. Ο Μούσιας ήταν φευγάτος και κανένας οργανισμός δεν θα ήταν εύκολο να διαχειριστεί όλο αυτό τον θόρυβο που προκάλεσε μέχρι να πάει στους Σίξερς .

Στους Σίξερς κατέληξε με ανταλλαγή (ο Μπεν Σίμονς πήγε στο Μπρούκλιν) στην κορυφαία κίνηση της τελευταίας μέρας της trade deadline. Ο Μούσιας έφυγε από τους Νετς και όπως φαίνεται είναι κάτι που δούλευε από καιρό.

Σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι και τη Ραμόνα Σέλμπουρν, o Xάρντεν μιλούσε με ατζέντηδες κατά τη διάρκεια της σεζόν με σκοπό να αποχωρήσει από τους Νετς. Όμως στην ομάδα του Μπρούκλιν διαβεβαίωνε πως θέλει να μείνει στον σύλλογο για χρόνια. Έτσι είναι σαν να τους κοροϊδεψε, κάτι που δεν άρεσε καθόλου στον οργανισμό που έχει ως μοναδικό στόχο τον τίτλο.

Έτσι δεν φαίνεται να είναι τυχαία και η ενόχληση του Κέβιν Ντουράντ τη βραδιά του draft του All Star Game, με τον KD να τον αφήνει τελευταίο και ο Μούσιας να καταλήγει στην Team LeBron.

Ούτε και οι δηλώσεις του: «Ο Τζέιμς δεν χρειαζόταν να δώσει εξηγήσεις σε κανέναν. Είναι κύριος του εαυτού του. Παίρνει τις αποφάσεις για την καριέρα του. Δεν χρωστούσε σε κανέναν εξήγηση και ούτε εγώ ψάχνω.

Είμαι χαρούμενος που εμείς ολοκληρώσαμε όλο αυτό το πράγμα και τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά, να διώξουμε τον θόρυβο που υπήρχε και είμαι σίγουρος πως και εκείνος το ίδιο θα νιώθει, Αλλά στην ομάδα μας υπήρχε αναστάτωση για το τι θα συμβεί. Έτσι είμαι χαρούμενος που του ξεπεράσαμε κι αυτό».

Στα... χαρτιά το ΛεΜπρόν-Ντέιβις-Ουέστμπρουκ θα ήταν Big-3. Όμως στο γήπεδο δεν το δικαιολογεί. Ο Russ είναι σκιά του παλιού εαυτού του, έχει σπάσει τα στεφάνια και τα ταμπλό, δεν σταματά να κάνει λάθη και ο κόσμος στο LA έχει τρελαθεί. Στη νίκη των Λέικερς στην παράταση με 122-115 κόντρα στους Νικς, η βοήθεια του Ουέστμπρουκ δεν έφτασε και στα... υψηλότερα επίπεδα. Το κάθε άλλο!

O Russ αδυνατεί να βρει ρυθμό στις εμφανίσεις του και διανύει μία μακρά περίοδο ντεφορμαρίσματος. Σε ακόμη μία βραδιά με την φανέλα των Λέικερς βρέθηκε σε χαμηλές «πτήσεις».

Οι φίλοι των Λέικερς, ωστόσο, δεν του... χαρίστηκαν! Στην δεύτερη κιόλας περίοδο και με τους Νικς να έχουν ξεφύγει στο σκορ, ο Ουέστμπρουκ αστόχησε σε προσπάθειά του να σκοράρει με αποτέλεσμα να δεχτεί τα γιουχαρίσματα από το κοινό που παρακολουθούσε το παιχνίδι.

Russell Westbrook was booed by Lakers fans after this missed shot off the glass… 😳



Thoughts? 🤔 pic.twitter.com/wbdS6MkDL6