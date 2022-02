Ο Κέβιν Ντουράντ είχε να επιλέξει μεταξύ των Τζέιμς Χάρντεν και Ρούντι Γκομπέρ για να ολοκληρώσει την Team Durant, αποφεύγοντας τελικά τον «Μούσια» και προκαλώντας νευρικό γέλιο στον ΛεΜπρόν Τζέιμς και το πάνελ της εκπομπής!

Την Πέμπτη 10/2, λίγες ώρες πριν ολοκληρωθεί το NBA trade deadline, ο Τζέιμς Χάρντεν κατέληξε στους Σίξερς αποτελώντας τον παρτενέρ του Τζοέλ Εμπίντ στη Φιλαντέλφια ενώ στους Νετς θα αγωνίζονται ο Σεθ Κάρι, ο Αντρέ Ντράμοντ και ο Μπεν Σίμονς.

Με αυτή την ανταλλαγή, το Μπρούκλιν έχασε ένα μέλος από τους Big-3, ο οποίος δεν είχε «κολλήσει» ενώ δημιουργήθηκε μια μικρή... ίντριγκα στο κλείσιμο των επιλογών των ΛεΜπρόν Τζέιμς και Κέβιν Ντουράντ για το στήσιμο των ομάδων που θα αγωνιστούν φέτος στο NBA All-Star Game που θα διεξαχθεί στο Κλίβελαντ.

Ο «Μούσιας» και ο Ρούντι Γκομπέρ ήταν οι δυο τελευταίες διαθέσιμες επιλογές. Σειρά είχε να επιλέξει ο Ντουράντ, ο οποίος διάλεξε τον Γάλλο σέντερ των Τζαζ αντί του Χάρντεν, με τον οποίο μέχρι πρότινος ήταν συμπαίκτες στους Νετς, αφού πλέον θα συνεχίσει στους Σίξερς.

Ο ίδιος δικαιολόγησε την επιλογή του ότι ήθελε λίγο παραπάνω μέγεθος στη φροντ λάιν, λόγω της ταυτόχρονης παρουσίας του ΛεΜπρόν και του Γιάννη στην ίδια πεντάδα, ωστόσο δεν έπεισε κανέναν αφού ο Τζέιμς, που επέλεξε πρώτο τον Αντετοκούνμπο και το πάνελ γελούσαν δυνατά! Μάλιστα ο King έδωσε συνέχεια! «Είναι υγιής; Έχει να παίξει καιρό» ρώτησε ο σούπερ σταρ των Λέικερς, για να τον διαβεβαιώσουν πως είναι, αφού έγινε ανταλλαγή.

Here's the moment Kevin Durant picked Rudy Gobert over James Harden with his final #NBAAllStar draft pick.



