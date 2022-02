Oι Λέικερς δεν προχώρησαν σε κάποια ανταλλαγή, κάτι που δεν άρεσε σε ΛεΜπρόν και Ντέιβις.

ΛεΜπρόν και Ντέιβις έχουν λόγο στις αποφάσεις των Λέικερς τα τελευταία χρόνια. Οι λιμνάνθρωποι αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε κάποια ανταλλαγή και να πορευτούν με την ίδια σύνθεση, η οποία μέχρι στιγμής δεν είναι και πιο πετυχημένη, αφού η ομάδα είναι 9η στη Δύση και παλεύει με νύχια και με δόντια να κρατηθεί στις θέσεις του play in τουρνουά.

Σύμφωνα με τον Dave McMenaminn του ESPN, οι δύο ηγέτες των Λέικερς δεν συμφώνησαν με τον Ρομπ Πελίνκα να μην γίνει ανταλλαγή, παρόλο που ο GM των λιμνάνθρωπων υποστήριξε ακριβώς αυτό το πράγμα.

To κλίμα στην ομάδα δεν είναι και το καλύτερο και μένει να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις τώρα που η σεζόν μπαίνει στο πιο κρίσιμο στάδιο της.

“Pelinka said there was alignment between him, LeBron, Anthony Davis to not make a move. I am told from a source familiar with LeBron & AD’s thinking that this is, ‘totally false.’ There was no conversation between the 3 on Thursday.”



