Μάτζικ Τζόνσον για το νέο κάζο των Λέικερς: «Έχω μείνει άφωνος»!

Οι Μπλέιζερς σόκαραν τους Λέικερς που έχουν κατρακυλήσει στην ένατη θέση της κατάταξης στη Δύση και ο Μάτζικ Τζόνσον εξήγησε πως δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει πώς νιώθει!

Οι Μπλέιζερς βρίσκονται σε διαδικασία rebuilding και πλέον πορεύονται δίχως τους Σι Τζέι ΜακΚόλουμ, Ρόμπερτ Κόβινγκτον και Νόρμαν Πάουελ που παραχωρήθηκαν μέσω trade ενώ εκτός δράσης είναι και ο Ντέιμιαν Λίλαρντ.

Έστω κι έτσι, υπέταξαν τους Λέικερς με 107-105 ενώ προηγουμένως μετρούσαν έξι σερί ήττες, υποχρεώνοντας παράλληλα τους Καλιφορνέζους στην έκτη ήττα τους στα τελευταία οκτώ ματς!

Η ομάδα του ΛεΜπρόν Τζέιμς παραμένει στη ζώνη του play-in tournament, έχοντας ρεκόρ 26-30 και συνεχίζει από την 9η θέση της κατάταξης στη Δύση, δίχως να πείθει ότι μπορεί να φτάσει μακριά στη σεζόν.

Την ίδια στιγμή, ο θρύλος των Λέικερς, Μάτζικ Τζόνσον δήλωσε... σοκαρισμένος μετά από το νέο κάζο! «Έπειτα από την ήττα των Λέικερς στο Πόρτλαντ απόψε, έχω μείνει άφωνος. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν πώς νιώθω!» ανέφερε χαρακτηριστικά στο Twitter.

After the @Lakers loss to Portland tonight, I'm speechless. No words can describe how I'm feeling.