Ο προπονητής που οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς στον τίτλο του 2021, Μάικ Μπουντενχόλζερ βρίσκεται μεταξύ άλλων ανάμεσα στους υποψηφίους για τον πάγκο των Μπρούκλιν Νετς.

Ο πάγκος των Μπρούκλιν Νετς αναζητά... διάδοχο με τον Μάικ Μπουντενχόλζερ να είναι μεταξύ των μνηστήρων του πάγκου. Οι Νετς απέλυσαν τον Βον στις 19 Φεβρουαρίου, με τον Κέβιν Όλι να είναι προσωρινός αντικαταστάτης.

Ωστόσο ο Τζο Τσάι αναζητά κάτι που να εμπνεύσει το franchise και ο προπονητής που οδήγησε τους Μπακς στο πρωτάθλημα το 2021 βρίσκεται ανάμεσα στους υποψηφίους. Μαζί με τον Μπουντενχόλζερ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Athletic, στους υποψήφιους είναι και ο ασίσταντ των Σακραμέντο Κινγκς, Τζόρντι Φερνάντεζ αλλά και ο Κέβιν Γιανγκ, επίσης ασίσταντ των Μπρούκλιν Νετς.

Διαφορετικές μεταξύ τους περιπτώσεις, μιας και ο Μπουντενχόλζερ έχει 10 σεζόν ως προπονητής στο NBA, δύο τίτλους καλύτερου κόουτς της σεζόν το 2015 και το 2019 και φυσικά το δαχτυλίδι του 2021, ενώ οι Φερνάντεζ και Γιανγκ αποτελούν μελλοντικά πρότζεκτ.

Sources: Bucks championship coach Mike Budenholzer, Kings associate Jordi Fernandez and Suns associate Kevin Young have emerged among the finalists for the Brooklyn Nets head coaching job.



Details at @TheAthletic: https://t.co/EeGrjl23hl