Ντουράντ για την ανταλλαγή Χάρντεν: «Ο καθένας πήρε αυτό που ήθελε» (vid)

Στο περιθώριο των επιλογών για το All-Star Game,ο Κέβιν Ντουράντ σχολίασε το trade που έστειλε τον Τζέιμς Χάρντεν στους Σίξερς, εξηγώντας πως αυτή η ανταλλαγή έκανε καλό σε όλους.

Ο Τζέιμς Χάρντεν πήρε τα ταλέντα του και μετακόμισε στη Φιλαντέλφια για να πλαισιώσει τον Τζοέλ Εμπίντ στους Σίξερς, ολοκληρώνοντας έτσι το σίριαλ που αναπτύχθηκε τις προηγούμενες ημέρες σχετικά με την πρόθεση του «Μούσια» να φύγει από το Μπρούκλιν.

Το αντίθετο δρομολόγιο έκαναν ο Σεθ Κάρι, ο Αντρέ Ντράμοντ και ο Μπεν Σίμονς που θα βρουν τον Ντουράντ στο Κλίβελαντ.

«Είμαι ενθουσιασμένος με την ομάδα και ανυπόμονος να ολοκληρώσουμε τη σεζόν μ’ αυτό το ρόστερ, με τους νέους παίκτες. Έχουμε μπροστά μας τα playoffs και θα πρέπει γρήγορα να δέσουμε ως γκρουπ. Είμαι ενθουσιασμένος γιατί ο καθένας πήρε αυτό που ήθελε», δήλωσε σχετικά ο KD για το trade. Πάντως κατά τη διάρκεια της επιλογής των αναπληρωματικών για την Team Durant, απέφυγε τον Χάρντεν προκαλώντας το νευρικό γέλιο του ΛεΜπρόν!

“Everybody got what they wanted.”



KD reacts to the James Harden-Ben Simmons trade 👀



(via @NBAonTNT) pic.twitter.com/7yfzr33nIj